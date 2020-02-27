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      Нацрада оштрафувала телеканал Медведчука на понад 100 тисяч гривень

      - Читать новость на русском
      Нацрада оштрафувала телеканал NewsOne / newsone.ua

      Національна рада з питань радіомовлення і телебачення оштрафувала на 105 тисяч 625 гривень телеканал NewsOne, який фактично належить лідеру "Опозиційної платформи – За життя". Усе через розпалювання міжнаціональної ворожнечі та заклики до агресії.

      Порушення стосують висловлювань, які звучали в ефірі телеканалу 5 листопада 2019 року. Про це повідомляє Нацрада.

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      Що такого сказали в ефірі NewsOne

      За найкращими традиціями російських пропагандистів ведучий телеканалу Руслан Коцаба взявся розповідати, буцімто війну на Донбасі "розв'язала Україна" і лише від неї залежить, коли ця війна завершиться.

      Пан Зеленський, як і свого часу Порошенко, як мантру повторює: "Мир, мир на Донбасі", але війна триває. Військовий бюджет не скорочується. Шостий рік, уявіть собі, шостий рік, нічого не міняється. Пора вже пану Зеленському визначитися, чи він продовжує криваву вакханалію попередньої банди,
      – заявив журналіст.

      Крім того, він заявив, що лише виявлення "справжніх причин конфлікту", а не будь-які формати миру, дозволить завершити війну на Донбасі. До слова, саму війну він назвав таким собі "громадянським конфліктом".

      У чому Нацрада звинуватила телеканал

      Нацрада визначила, що мовник порушив права глядачів на об'єктивну інформацію та зловживав правом телеканалу на свободу висловлення думок, що суперечить міжнародним та українським правовим актам щодо агресії проти України.

      Водночас у заявах телеведучого помітні ознаки мови ворожнечі щодо учасників АТО/ООС та учасників Революції гідності. Також Нацрада стверджує, що NewsOne у цьому випуску передачі не дотримався вимог достовірності подання інформації та систематично не дотримується вимог щодо об'єктивності (неупередженості), повноти й збалансованості подання інформації.

      українські телеканали, хто контролює, ЗМІ, олігархи
      Хто з олігархів контролює українські телеканали / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Російська пропаганда Віктор Медведчук Медіа ЗМІ NewsOne Новини політики
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