Нацсовет оштрафовал телеканал Медведчука на более чем 100 тысяч гривен

Национальный совет по вопросам радиовещания и телевидения оштрафовал на 105 тысяч 625 гривен телеканал NewsOne, который фактически принадлежит лидеру "Оппозиционной платформы – За жизнь". Все из-за разжигания межнациональной розни и призывов к агрессии.

Нарушение касаются высказываний, которые звучали в эфире телеканала 5 ноября 2019 года. Об этом сообщает Нацсовет.

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Что такого сказали в эфире NewsOne

В лучших традициях российских пропагандистов ведущий телеканала Руслан Коцаба взялся рассказывать, будто бы войну на Донбассе "развязала Украина" и только от нее зависит, когда эта война закончится.

Господин Зеленский, как и в свое время Порошенко, как мантру повторяет: "Мир, мир на Донбассе", но война продолжается. Военный бюджет не сокращается. Шестой год, представьте себе, шестой год, ничего не меняется. Пора уже господину Зеленскому определиться, продолжает ли он кровавую вакханалию предыдущей банды,

– заявил журналист.

Кроме того, он заявил, что только выявление "настоящих причин конфликта", а не всевозможные форматы мира, позволит завершить войну на Донбассе. К слову, саму войну он назвал неким "гражданским конфликтом".

В чем Нацсовет обвинила телеканал

Нацсовет определил, что вещатель нарушил права зрителей на объективную информацию и злоупотреблял правом телеканала на свободу выражения мнений, что противоречит международным и украинским правовым актам в отношении агрессии против Украины.

В то же время в заявлениях телеведущего заметны признаки языка вражды в отношении участников АТО/ООС и участников Революции достоинства. Также Нацсовет утверждает, что NewsOne в этом выпуске передачи не придерживался требований достоверности представления информации и систематически не выполняет требования объективности (беспристрастности), полноты и сбалансированности подачи информации.



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