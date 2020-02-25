Пускай едут: Нардеп от "Слуги народа" предлагает разрешить россиянам возглавлять украинские СМИ
Нардеп от фракции "Слуга народа", член комитета по вопросам свободы слова Андрей Мотовиловец выступил против запрета гражданам России занимать высокие должности в украинских медиа.
Об этом он заявил на "Форуме реформ: на пути в Вильнюс" в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина". По его словам, это его собственная точка зрения, а не позиция всей фракции.
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Если Дудя запретят в России, пускай приезжает работать в Украину. Я считаю, что пусть талантливые люди, журналисты из России приезжают работать сюда, поскольку здесь действительно есть свобода слова, и возможно их развитие как личностей,
– объяснил свою позицию Мотовиловец.
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Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский считает, что необходимо ввести ограничения на владение гражданами РФ украинскими СМИ и участие в них российского капитала. Он убежден, что Украина должна защищать свое информационное пространство.
Бородянский указал, что необходимо ввести обязательную регистрацию или лицензирование, в зависимости от ограниченности ресурса, для различных видов медиа. По его словам, Украине нужно научиться отвечать на вызовы гибридной войны и бороться с таким явлением как "глубинные фейки".
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