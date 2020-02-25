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      Пускай едут: Нардеп от "Слуги народа" предлагает разрешить россиянам возглавлять украинские СМИ

      - Читати новину українською
      Андрей Мотовиловец / tsn.ua

      Нардеп от фракции "Слуга народа", член комитета по вопросам свободы слова Андрей Мотовиловец выступил против запрета гражданам России занимать высокие должности в украинских медиа.

      Об этом он заявил на "Форуме реформ: на пути в Вильнюс" в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина". По его словам, это его собственная точка зрения, а не позиция всей фракции.

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      Если Дудя запретят в России, пускай приезжает работать в Украину. Я считаю, что пусть талантливые люди, журналисты из России приезжают работать сюда, поскольку здесь действительно есть свобода слова, и возможно их развитие как личностей,
      – объяснил свою позицию Мотовиловец.

      Финансирование украинских СМИ гражданами России: какие планы у правительства

      Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский считает, что необходимо ввести ограничения на владение гражданами РФ украинскими СМИ и участие в них российского капитала. Он убежден, что Украина должна защищать свое информационное пространство.

      Бородянский указал, что необходимо ввести обязательную регистрацию или лицензирование, в зависимости от ограниченности ресурса, для различных видов медиа. По его словам, Украине нужно научиться отвечать на вызовы гибридной войны и бороться с таким явлением как "глубинные фейки".

      Важно: Более 10% украинцев используют российские СМИ как источник информации: опрос

       


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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости России Опрос 24 Слуга народа Владимир Бородянский Медиа СМИ Новости политики
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