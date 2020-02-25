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      Нехай їдуть: Нардеп від "Слуги народу" пропонує дозволити росіянам очолювати українські ЗМІ

      -
      Андрій Мотовиловець / tsn.ua

      Нардеп від фракції "Слуга народу", член комітету з питань свободи слова Андрій Мотовиловець виступив проти заборони громадянам Росії займати високі посади в українських медіа.

      Про це він заявив на "Форумі реформ: на шляху до Вільнюса" у Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна". За його словами, це його власна точка зору, а не позиція усієї фракції.

      Актуально: У "Слузі народу" анонсували запуск власного телеканалу

      Якщо Дудя заборонять в Росії, нехай приїжджає працювати в Україну. Я вважаю, що нехай талановиті люди, журналісти з Росії приїжджають працювати сюди, оскільки тут дійсно є свобода слова, і можливий їхній розвиток як особистостей,
      – пояснив свою позицію Мотовиловець.

      Фінансування українських ЗМІ громадянами Росії: які плани в уряду

      Міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський вважає, що необхідно ввести обмеження на володіння громадянами РФ українськими ЗМІ та участь у них російського капіталу. Він переконаний, що Україна повинна захищати свій інформаційний простір.

      Бородянський вказав, що необхідно запровадити обов'язкову реєстрацію або ліцензування, в залежності від обмеженості ресурсу, для різних видів медіа. За його словами, Україні потрібно навчитися відповідати на виклики гібридної війни і боротися з таким явищем як "глибинні фейки".

      Важливо: Понад 10% українців використовують російські ЗМІ як джерело інформації: опитування

       


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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини Росії Опитування 24 Слуга народу Володимир Бородянський Медіа ЗМІ Новини України Новини політики
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