Нехай їдуть: Нардеп від "Слуги народу" пропонує дозволити росіянам очолювати українські ЗМІ

Нардеп від фракції "Слуга народу", член комітету з питань свободи слова Андрій Мотовиловець виступив проти заборони громадянам Росії займати високі посади в українських медіа.

Про це він заявив на "Форумі реформ: на шляху до Вільнюса" у Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна". За його словами, це його власна точка зору, а не позиція усієї фракції.

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Якщо Дудя заборонять в Росії, нехай приїжджає працювати в Україну. Я вважаю, що нехай талановиті люди, журналісти з Росії приїжджають працювати сюди, оскільки тут дійсно є свобода слова, і можливий їхній розвиток як особистостей,

– пояснив свою позицію Мотовиловець.

Фінансування українських ЗМІ громадянами Росії: які плани в уряду

Міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський вважає, що необхідно ввести обмеження на володіння громадянами РФ українськими ЗМІ та участь у них російського капіталу. Він переконаний, що Україна повинна захищати свій інформаційний простір.

Бородянський вказав, що необхідно запровадити обов'язкову реєстрацію або ліцензування, в залежності від обмеженості ресурсу, для різних видів медіа. За його словами, Україні потрібно навчитися відповідати на виклики гібридної війни і боротися з таким явищем як "глибинні фейки".

Важливо: Понад 10% українців використовують російські ЗМІ як джерело інформації: опитування



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