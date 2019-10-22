Понад 10% українців використовують російські ЗМІ як джерело інформації: опитування
13% українців продовжують використовувати російські ЗМІ для отримання новин. Водночас 80% не використовують російські ЗМІ як основне джерело.
30% опитаних, відповідаючи на питання, чи знають вони у своєму оточенні людей, які використовують РосЗМІ, відповіли ствердно. Ще 51% сказали, що їх оточення не використовує ці медіа. Про це свідчать результати опитування Internews, оприлюднені на пресконференції у вівторок у Києві.
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Чому українці дивляться росЗМІ:
– більшість респондентів (35%) назвали можливість отримати альтернативну точку зору;
– 22% заявили, що РосЗМІ цікаві;
– 21% вказав на можливість отримувати новини російською мовою;
– 4% впевнені, що РосЗМІ більш правдиві і незалежні.
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Опитування було проведено міжнародною організацією Internews за підтримки проекту USAID "У-Медіа" у червні-липні 2019 року на всій території України, за винятком тимчасово непідконтрольних українському уряду територій Донецької та Луганської областей, а також окупованого Криму.
Опитувалися 4056 респондентів у віці від 18 до 65 років методом особистого інтерв'ю.
Відзначимо, що 3 жовтня російський президент Володимир Путін під час виступу на форумі дискусійного клубу "Валдай" у Сочі заявив, що російські телеканали – "як не дивно, незалежні".
Цитати Путіна про російське телебачення та Україну
► "Наші телевізійні – і навіть державні – канали провадять незалежну, як не дивно, редакційну політику".
► "Якщо ви вважаєте, що вони показують Україну в невигідному світлі – я з вами згоден".
► "Ми не повинні виставляти нашого сусіда і братній народ у якомусь невигідному світлі".