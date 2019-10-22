13:58
22 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ЗАГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Божевілля Лукашенка. У Захарової підгоріло
      Вєсті Кремля
      21:58, 21 жовтня
      Вєсті.UA: Луценко вчиться у Гоґвортсі? Подаруночок для Гонтаревої
      Вєсті.UA
      21:38, 21 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ЗАГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ

      Понад 10% українців використовують російські ЗМІ як джерело інформації: опитування

      6
      РосЗМІ дивиться кожен десятий українець
      РосЗМІ дивиться кожен десятий українець / gosrf.ru

      13% українців продовжують використовувати російські ЗМІ для отримання новин. Водночас 80% не використовують російські ЗМІ як основне джерело.

      30% опитаних, відповідаючи на питання, чи знають вони у своєму оточенні людей, які використовують РосЗМІ, відповіли ствердно. Ще 51% сказали, що їх оточення не використовує ці медіа. Про це свідчать результати опитування Internews, оприлюднені на пресконференції у вівторок у Києві.

      Актуально! Як створюються фейки: Скабєєва цинічно зманіпулювала інфографікою 24 каналу

      Чому українці дивляться росЗМІ:

      – більшість респондентів (35%) назвали можливість отримати альтернативну точку зору;

      – 22% заявили, що РосЗМІ цікаві;

      – 21% вказав на можливість отримувати новини російською мовою;

      – 4% впевнені, що РосЗМІ більш правдиві і незалежні.

      До теми: Протидія впливу Росії: Рада створила ТСК, яка займеться NewsOne, 112 Україна і ZiK

      Опитування було проведено міжнародною організацією Internews за підтримки проекту USAID "У-Медіа" у червні-липні 2019 року на всій території України, за винятком тимчасово непідконтрольних українському уряду територій Донецької та Луганської областей, а також окупованого Криму.

      Опитувалися 4056 респондентів у віці від 18 до 65 років методом особистого інтерв'ю.

      Відзначимо, що 3 жовтня російський президент Володимир Путін під час виступу на форумі дискусійного клубу "Валдай" у Сочі заявив, що російські телеканали – "як не дивно, незалежні".

      Цитати Путіна про російське телебачення та Україну

      ► "Наші телевізійні – і навіть державні – канали провадять незалежну, як не дивно, редакційну політику".

      ► "Якщо ви вважаєте, що вони показують Україну в невигідному світлі – я з вами згоден".

      ► "Ми не повинні виставляти нашого сусіда і братній народ у якомусь невигідному світлі".

      blog_ava
      Закон про верифікацію: як зміняться субсидії, пенсії та інші виплати
      сьогодні
      11406
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Російська пропаганда ЗМІ Журналісти
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Браво, Беня: как Коломойский шантажирует страну, – Фурса
      сьогодні , 11:50 Браво, Беня: как Коломойский шантажирует страну, – Фурса
      Сергій Фурса 1372
      Чому поляки знову підтримали консерваторів і як це вплине на стосунки з Україною
      сьогодні , 11:01 Чому поляки знову підтримали консерваторів і як це вплине на стосунки з Україною
      597
      Міфи про менструацію: що ви могли не знати про багаторазові засоби жіночої гігієни
      сьогодні , 10:30 Міфи про менструацію: що ви могли не знати про багаторазові засоби жіночої гігієни
      Наталя Сколоздра 523
      Від збільшення ренти на видобуток руди програє Україна, а виграє Росія
      сьогодні , 09:30 Від збільшення ренти на видобуток руди програє Україна, а виграє Росія
      151
      Почему марионетка Кремля Марин ле Пен призывает выгнать Турцию из НАТО
      сьогодні , 08:40 Почему марионетка Кремля Марин ле Пен призывает выгнать Турцию из НАТО
      Злой Одессит 731
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук