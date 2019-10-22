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      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ПОГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ

      Более 10% украинцев используют российские СМИ как источник информации: опрос

      32 Читати новину українською
      РосСМИ смотрит каждый десятый украинец
      РосСМИ смотрит каждый десятый украинец / gosrf.ru

      13% украинцев продолжают использовать российские СМИ для получения новостей. В то же время 80% не используют российские СМИ как основной источник.

      30% опрошенных, отвечая на вопрос, знают ли они в своем окружении людей, которые используют РосСМИ, ответили утвердительно. Еще 51% сказали, что их окружение не использует эти медиа. Об этом свидетельствуют результаты опроса Internews, обнародованные на пресс-конференции во вторник в Киеве.

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      Почему украинцы смотрят росСМИ:

      – большинство респондентов (35%) назвали возможность получить альтернативную точку зрения;

      – 22% заявили, что РосСМИ интересные;

      – 21% указал на возможность получать новости на русском языке;

      – 4% уверены, что РосСМИ более правдивы и независим.

      К теме: Противодействие влиянию России: Рада создала ВСК, которая займется NewsOne, 112 Украина и ZiK

      Опрос был проведен международной организацией Internews при поддержке проекта USAID "У-Медиа" в июне-июле 2019 года на всей территории Украины, за исключением временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой и Луганской областей, а также оккупированного Крыма.

      Опрашивались 4056 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет методом личного интервью.

      Отметим, что 3 октября российский президент Владимир Путин во время выступления на форуме дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи заявил, что российские телеканалы – "как ни странно, независимые".

      Цитаты Путина о российском телевидении и Украине

      ► "Наши телевизионные – и даже государственные – каналы проводят независимую, как ни странно, редакционную политику".

      ► "Если вы считаете, что они показывают Украину в невыгодном свете – я с вами согласен".

      ► "Мы не должны выставлять нашего соседа и братский народ в каком-либо невыгодном свете".

      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Журналисты СМИ Российская пропаганда
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