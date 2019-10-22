Более 10% украинцев используют российские СМИ как источник информации: опрос

13% украинцев продолжают использовать российские СМИ для получения новостей. В то же время 80% не используют российские СМИ как основной источник.

30% опрошенных, отвечая на вопрос, знают ли они в своем окружении людей, которые используют РосСМИ, ответили утвердительно. Еще 51% сказали, что их окружение не использует эти медиа. Об этом свидетельствуют результаты опроса Internews, обнародованные на пресс-конференции во вторник в Киеве.

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Почему украинцы смотрят росСМИ:

– большинство респондентов (35%) назвали возможность получить альтернативную точку зрения;

– 22% заявили, что РосСМИ интересные;

– 21% указал на возможность получать новости на русском языке;

– 4% уверены, что РосСМИ более правдивы и независим.

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Опрос был проведен международной организацией Internews при поддержке проекта USAID "У-Медиа" в июне-июле 2019 года на всей территории Украины, за исключением временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой и Луганской областей, а также оккупированного Крыма.

Опрашивались 4056 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет методом личного интервью.

Отметим, что 3 октября российский президент Владимир Путин во время выступления на форуме дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи заявил, что российские телеканалы – "как ни странно, независимые".

Цитаты Путина о российском телевидении и Украине

► "Наши телевизионные – и даже государственные – каналы проводят независимую, как ни странно, редакционную политику".

► "Если вы считаете, что они показывают Украину в невыгодном свете – я с вами согласен".

► "Мы не должны выставлять нашего соседа и братский народ в каком-либо невыгодном свете".