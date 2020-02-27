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      В Україні заборонили ще три російські канали: які саме

      - Читать новость на русском
      В Україні заборонили ще три російські канали / GettyImages

      Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 27 лютого поповнила список заборонених в Україні телеканалів. Так, ще три канали, які належать Росії і мовлять російською, перестануть транслювати.

      Таке рішення члени Національної ради підтримали одноголосно. Країною-правовласником усіх трьох каналів є Російська Федерація, ліцензії на мовлення телеканалів видані Роскомнадзором, а мова програм – російська.

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      Які саме канали заборонили

      У програмі каналу Еврокіно – світові фільми, однак усі з них з російським дубляжем.


      Канал Еврокино з 27 лютого заборонили в Україні / зображення: vsetv

      ТОПШОП ТВ – це телемагазин, у якому цілодобово крутять реклами товарів. 


      Цілодобовий телемагазин ТОПШОП ТВ теж заборонили / зображення: ​ topshoptv

      Зоопарк – це телеканал про тваринний світ. Здебільшого він орієнтований на дітей. Однак мовлення і титрування на каналі суцільно російське.

      Російськомовний канал Зоопарк заборонили / зображення: vsetv

      Які ще телеканали заборонили в Україні
      Вперше заборону на російські телеканали, які поширювали прокремлівську пропаганду, ввели у 2017 році.  Тоді було заборонено 73 канали, серед яких зокрема: Первый канал, Россия 1, Звезда, які поширювали маніпулятивну інформацію щодо подій в Україні. 

      З повним списком заборонених в Україні каналів, можна ознайомитися за посиланням.

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новини політики Російська пропаганда ЗМІ Медіа Журналісти
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