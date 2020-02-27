В Україні заборонили ще три російські канали: які саме

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 27 лютого поповнила список заборонених в Україні телеканалів. Так, ще три канали, які належать Росії і мовлять російською, перестануть транслювати.

Таке рішення члени Національної ради підтримали одноголосно. Країною-правовласником усіх трьох каналів є Російська Федерація, ліцензії на мовлення телеканалів видані Роскомнадзором, а мова програм – російська.

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Які саме канали заборонили

У програмі каналу Еврокіно – світові фільми, однак усі з них з російським дубляжем.



Канал Еврокино з 27 лютого заборонили в Україні / зображення: vsetv

ТОПШОП ТВ – це телемагазин, у якому цілодобово крутять реклами товарів.



Цілодобовий телемагазин ТОПШОП ТВ теж заборонили / зображення: ​ topshoptv

Зоопарк – це телеканал про тваринний світ. Здебільшого він орієнтований на дітей. Однак мовлення і титрування на каналі суцільно російське.

Російськомовний канал Зоопарк заборонили / зображення: vsetv

Які ще телеканали заборонили в Україні

Вперше заборону на російські телеканали, які поширювали прокремлівську пропаганду, ввели у 2017 році. Тоді було заборонено 73 канали, серед яких зокрема: Первый канал, Россия 1, Звезда, які поширювали маніпулятивну інформацію щодо подій в Україні.

З повним списком заборонених в Україні каналів, можна ознайомитися за посиланням.