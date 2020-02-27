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      В Украине запретили еще три российских канала: какие именно

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      Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 27 февраля пополнил список запрещенных в Украине телеканалов. Так, еще три канала, принадлежащих России и говорящих на русском, перестанут транслировать.

      Такое решение члены Национального совета поддержали единогласно. Страной-правообладателем всех трех каналов является Российская Федерация, лицензии на вещание телеканалов выданы Роскомнадзором, а язык программ – русский.

      О медиа: "Интер" снова оскандалился: канал показал 23 февраля советские пропагандистские фильмы

      Какие каналы запретили

      В программе канала Еврокино – мировые фильмы, но все они с русским дубляжом.


      Канал Еврокино с 27 февраля запретили в Украине / изображение: vsetv

      ТОПШОП ТВ – это телемагазин, в котором круглосуточно крутят рекламу товаров.

      Круглосуточный телемагазин ТОПШОП ТВ тоже запретили / изображение: topshoptv

      Зоопарк – это телеканал о животном мире. В основном он ориентирован на детей. Однако язык и титрование на канале сплошь русское.


      Русскоязычный канал Зоопарк запретили / изображение: vsetv

      Запрет телеканалов в Украине

      Впервые запрет на российские телеканалы, которые распространяли прокремлёвскую пропаганду, ввели в 2017 году. Тогда были запрещены 73 канала, среди которых в частности: Первый канал, Россия 1, Звезда, которые распространяли манипулятивную информацию о событиях в Украине.

      С полным списком запрещенных в Украине каналов можно ознакомиться по ссылке.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости политики Российская пропаганда СМИ Медиа Журналисты
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