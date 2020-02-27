В Украине запретили еще три российских канала: какие именно

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 27 февраля пополнил список запрещенных в Украине телеканалов. Так, еще три канала, принадлежащих России и говорящих на русском, перестанут транслировать.

Такое решение члены Национального совета поддержали единогласно. Страной-правообладателем всех трех каналов является Российская Федерация, лицензии на вещание телеканалов выданы Роскомнадзором, а язык программ – русский.

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Какие каналы запретили

В программе канала Еврокино – мировые фильмы, но все они с русским дубляжом.



Канал Еврокино с 27 февраля запретили в Украине / изображение: vsetv

ТОПШОП ТВ – это телемагазин, в котором круглосуточно крутят рекламу товаров.

Круглосуточный телемагазин ТОПШОП ТВ тоже запретили / изображение: topshoptv

Зоопарк – это телеканал о животном мире. В основном он ориентирован на детей. Однако язык и титрование на канале сплошь русское.



Русскоязычный канал Зоопарк запретили / изображение: vsetv

Запрет телеканалов в Украине

Впервые запрет на российские телеканалы, которые распространяли прокремлёвскую пропаганду, ввели в 2017 году. Тогда были запрещены 73 канала, среди которых в частности: Первый канал, Россия 1, Звезда, которые распространяли манипулятивную информацию о событиях в Украине.

С полным списком запрещенных в Украине каналов можно ознакомиться по ссылке.