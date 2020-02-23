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      "Интер" снова оскандалился: канал показал 23 февраля советские пропагандистские фильмы

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      "Интер" показал советские фильмы 23 февраля, проигнорировав запрет / "Радио Свобода"

      Несмотря на предупреждения от Нацсовета, украинский телеканал "Интер" утром 23 февраля в своем эфире все же показал советские фильмы на военную тематику. Таким образом вещатель отметил так называемый День защитника отечества. Эту дату праздновали в бывшем Советском Союзе и всячески приветствуют в современной России как день настоящего мужчины.

      Более того, на "Интере" запустили целый цикл "праздничных" фильмов под общим названием "Настоящим мужчинам посвящается". Демонстрируют их в эфире с 22 по 23 февраля.

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      "Всем, кто остался верен родине. 22 – 23 февраля смотрите на "Интере" лучшие остросюжетные фильмы", – говорится в анонсе канала.

      Інтер, скандал, радянські фільми, 23 лютого, мовлення
      22 – 23 февраля на интере запустили целый цикл фильмов, посвященных "настоящим мужчинам"

      22 февраля в сетке вещания "Интер" показал советскую ленту "Из жизни начальника уголовного розыска" и российский сериал "Увлечение", который рассказывает о работе силовиков в стране-агрессоре.

      А 23 числа на канале вышла лента об обучении советских десантников "В зоне особого внимания". И сразу же с ней ее вторая часть – "Ответный ход". Заметим, что это был повтор за 22 февраля.

      Інтер, скандал, радянські фільми, 23 лютого, мовлення
      Какие фильмы и сериалы демонстрировали в эфире "Интера" 22 и 23 февраля

      Что предшествовало этим событиям

      Еще 20 февраля Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания обратился ко всем украинским телеканалам относительно программирования сетки на 23 февраля. Регулятор напомнил, что в Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

      Согласно ему, запрещено распространять и демонстрировать аудиовизуальные произведения, содержащие популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельные действия по созданию положительного образа российских или советских силовиков.

      "Также действующим законодательством предусмотрено недопущение трансляции и демонстрации каналами вещания фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора", – добавили в Нацсовете.

      Кроме того, госорган пообещал мониторить эфиры вещателей 23 февраля.

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      Какие еще скандальные эфиры были у "Интера"

      • С 2014 года телеканал "Интер" критикуют за преимущество на нем русскоязычных фильмов и сериалов. В частности, в свое время здесь доля российского контента составляла в среднем 11 часов 15 минут в сутки. В сентябре 2015 года руководитель канала Анна Безлюдная заявила, что российские сериалы нужны украинцам из-за "похожей ментальности"
         
      • 31 декабря 2014 года в рамках празднования Нового года на "Интере" транслировали российскую новогоднюю передачу "Парад звезд". Участие в программе приняли артисты, которые поддержали оккупацию Крыма – Иосиф Кобзон, Олег Газманов, Валерия и др. Событие сразу вызвало волну возмущения в украинском обществе.
         
      • 21 февраля 2016 года в программе "Подробности недели" состоялось включение с Майдана Независимости. Во время эфира люди чествовали Героев Небесной Сотни, а журналист телеканала общалась с родственниками активистов, погибших во время расстрелов. Однако креативный продюсер телеканала "Интер" Мария Столярова прервала прямой эфир словами на русском "Давайте заканчивайте эту х**ню".
         
      • 19 сентября 2016 года в эфире канала в программе "Подробности" был показан сюжет о встрече иерархов УПЦ Московского патриархата с послами стран ЕС и США, хотя на самом деле такой встречи не было. Более того, в "новости" говорилось, что представители религиозной организации жаловались на захват храмов.
         
      • В 2016 году телеканал "Интер" стал единственным телеканалом, который отказался подписывать акт об общей позиции вещателей, регулирующий освещение сексуальной эксплуатации и сексуального насилия в СМИ, чтобы защитить детей от дополнительной травматизации.
         
      • 9 мая 2018 года в эфире "Интера" вышел "праздничный" концерт "Победа. Одна на всех". Во время этого действа его ведущие Андрей Доманский и Анастасия Даугуле произносили речи в стиле российской пропаганды. В частности, Доманский заявил: "Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельного шествия в нашей столице".

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Скандал с Интером Скандал СМИ Медиа Российская пропаганда
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