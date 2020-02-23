"Интер" снова оскандалился: канал показал 23 февраля советские пропагандистские фильмы

Несмотря на предупреждения от Нацсовета, украинский телеканал "Интер" утром 23 февраля в своем эфире все же показал советские фильмы на военную тематику. Таким образом вещатель отметил так называемый День защитника отечества. Эту дату праздновали в бывшем Советском Союзе и всячески приветствуют в современной России как день настоящего мужчины.

Более того, на "Интере" запустили целый цикл "праздничных" фильмов под общим названием "Настоящим мужчинам посвящается". Демонстрируют их в эфире с 22 по 23 февраля.

Советуем ознакомиться! 23 февраля: скрытый позор Советского Союза

"Всем, кто остался верен родине. 22 – 23 февраля смотрите на "Интере" лучшие остросюжетные фильмы", – говорится в анонсе канала.



22 – 23 февраля на интере запустили целый цикл фильмов, посвященных "настоящим мужчинам"

22 февраля в сетке вещания "Интер" показал советскую ленту "Из жизни начальника уголовного розыска" и российский сериал "Увлечение", который рассказывает о работе силовиков в стране-агрессоре.

А 23 числа на канале вышла лента об обучении советских десантников "В зоне особого внимания". И сразу же с ней ее вторая часть – "Ответный ход". Заметим, что это был повтор за 22 февраля.



Какие фильмы и сериалы демонстрировали в эфире "Интера" 22 и 23 февраля

Что предшествовало этим событиям

Еще 20 февраля Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания обратился ко всем украинским телеканалам относительно программирования сетки на 23 февраля. Регулятор напомнил, что в Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Согласно ему, запрещено распространять и демонстрировать аудиовизуальные произведения, содержащие популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельные действия по созданию положительного образа российских или советских силовиков.

"Также действующим законодательством предусмотрено недопущение трансляции и демонстрации каналами вещания фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора", – добавили в Нацсовете.

Кроме того, госорган пообещал мониторить эфиры вещателей 23 февраля.

Обратите внимание! С красными звездами и портретами боевиков: как оккупанты приучают детей праздновать 23 февраля

Какие еще скандальные эфиры были у "Интера"

С 2014 года телеканал "Интер" критикуют за преимущество на нем русскоязычных фильмов и сериалов. В частности, в свое время здесь доля российского контента составляла в среднем 11 часов 15 минут в сутки. В сентябре 2015 года руководитель канала Анна Безлюдная заявила, что российские сериалы нужны украинцам из-за "похожей ментальности"



31 декабря 2014 года в рамках празднования Нового года на "Интере" транслировали российскую новогоднюю передачу "Парад звезд". Участие в программе приняли артисты, которые поддержали оккупацию Крыма – Иосиф Кобзон, Олег Газманов, Валерия и др. Событие сразу вызвало волну возмущения в украинском обществе.



21 февраля 2016 года в программе "Подробности недели" состоялось включение с Майдана Независимости. Во время эфира люди чествовали Героев Небесной Сотни, а журналист телеканала общалась с родственниками активистов, погибших во время расстрелов. Однако креативный продюсер телеканала "Интер" Мария Столярова прервала прямой эфир словами на русском "Давайте заканчивайте эту х**ню".



19 сентября 2016 года в эфире канала в программе "Подробности" был показан сюжет о встрече иерархов УПЦ Московского патриархата с послами стран ЕС и США, хотя на самом деле такой встречи не было. Более того, в "новости" говорилось, что представители религиозной организации жаловались на захват храмов.



В 2016 году телеканал "Интер" стал единственным телеканалом, который отказался подписывать акт об общей позиции вещателей, регулирующий освещение сексуальной эксплуатации и сексуального насилия в СМИ, чтобы защитить детей от дополнительной травматизации.



9 мая 2018 года в эфире "Интера" вышел "праздничный" концерт "Победа. Одна на всех". Во время этого действа его ведущие Андрей Доманский и Анастасия Даугуле произносили речи в стиле российской пропаганды. В частности, Доманский заявил: "Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельного шествия в нашей столице".

К теме! Кива, Бужанский и Рабинович поздравили мужчин с 23 февраля: возмутительные заявления