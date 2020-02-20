23 февраля – советский праздник: Нацрада выступила с предупреждением для СМИ

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания призывает все телерадиоорганизации Украины придерживаться законодательства при программировании эфиров 23 февраля. Так называемый "День защитника отечества" – советский праздник, который в Украине не отмечают с 2014 года, когда Россия-агрессор напала на нашу страну.

Нацсовет на своей фейсбук-странице напомнил, что в Украине действует Закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

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Этот закон запрещает распространять и демонстрировать в Украине аудиовизуальные произведения, которые популяризируют или пропагандируют органы государства-агрессора и их отдельные действия, создающие положительный образ работников России, работников советских органов государственной безопасности и оправдывают или признают правомерным оккупацию территории Украины.

Поэтому СМИ должны помнить обо всех нормах Закона, когда будут формировать эфиры 23 февраля.

Законодательством предусмотрено недопущение трансляции и демонстрации каналами вещания фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора,

– отметили в Нацсовете.

В Нацсовете заверили, что будут тщательно мониторить эфиры СМИ и проверять, соблюдают ли они эти законодательные требования. В случае выявления нарушений регулятор будет наказывать СМИ.

Почему Украина не отмечает 23 февраля? В Украине с 2014 года отменен советский праздник День защитника Отечества, который отмечали 23 февраля. Этот день ассоциировали не только как праздник военных, а в целом как "мужской праздник" в противовес "женскому" 8 марта. В современной России 23 февраля прославляют ее Вооруженные силы, советскую армию и военно-морской флот.



В Украине вместо 23 февраля ежегодно 14 октября празднуют День защитника Украины. Его главной целью является чествование защитников независимой Украины и укрепление патриотических настроений в обществе.

Почему 23 февраля – не праздник для Украины: смотрите видео