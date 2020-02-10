Язык вражды на украинском ТВ: что ждет пропагандистские каналы

Ежедневно с экранов телевизоров украинцы слышат, что в Украине идет гражданская война, власть – плохая, а Путин – хороший сосед. Все это происходит на шестом году российской агрессии. Так называемые эксперты говорят на языке вражды, однако, остаются безнаказанными как они, так и медиа, которые позволяют ретранслировать это для всей страны.

Пока в Украине продолжается война, так называемые эксперты и гости в студии украинских каналов, в основном тех, которые принадлежат куму Путина – Медведчуку, распространяют пропаганду для широкой общественности.

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На несколько часов на украинском телевидении "воскресили" бывшего премьер-министра Николая Азарова.



Интервью Дмитрия Гордона с Николаем Азаровым на канале "Наш"

Запретить им нести бред не пытаются ни журналисты и ведущие эфира, ни руководство каналов. Даже закон не может остановить этот поток пропаганды. Ведь на все была политическая воля, в том числе и на легитимизацию таких рупоров Кремля.

Передача этих каналов произошла при предыдущей власти Петра Алексеевича Порошенко. Именно к нему по вечерам время от времени приезжал Виктор Медведчук,

– отметила експертка по стратегическим коммуникациям Татьяна Попова.

Лишь осенью 2019 года Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания лишил "112 канал" лицензии на цифровое вещание. Однако, не из-за их риторики.



Олигархи, которые контролируют украинские СМИ / Инфографика 24 канала

Эксперты отмечают, это могло произойти еще несколько лет назад. Зато на разжигание вражды регулятор реагирует многочисленными проверками, которые пока заканчиваются только штрафами.

Важно это делать не быстро, но качественно, потому что так или иначе Нацсовет сам не останавливает лицензию. Для того, чтобы выстоять в суде со своей позицией, ее нужно очень грамотно и аккуратно готовить. Иначе, к сожалению, мы можем получить еще большую легитимацию из-за проигрыша регулятора,

– пояснил медиаюрист Центра демократии и верховенства права Игорь Розкладай.

Что известно о лишении лицензии "112 канала"?26 сентября 2019 года Нацсовет не продлил лицензии пяти региональным компаниям, которые ретранслировали эфир "112 Украина": ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "ТВ Выбор" и ООО "Партнер ТВ ". Однако, канал продолжает вещание на спутнике, в кабельных сетях и интернете.



В Нацсовете объяснили, что компании не придерживались условий концепции вещания, согласно которой победили на конкурсе в 2011 году. Частоты были предусмотрены для регионального вещания, поэтому эти телеканалы должны были обеспечивать местной информации именно те регионы, на которые они должны были вещать в соответствии со своими лицензиями. Вместо этого на частотах вещал общенациональный телеканал.

По мнению экспертов, новый закон о СМИ может повлиять на ситуацию. Хотя лишать лицензии также будет суд, однако документ расширит полномочия Нацсовета.

Еще больше может сделать скандальный законопроект о дезинформации. В нем подробнее прописано положение о языке вражды, в частности об ответственности так называемых экспертов.

Законопроект о дезинформации: что известно► 17 января 2020 года Минкульт представил законопроект о противодействии дезинформации в СМИ. Он будет действовать только в течение периода российской агрессии в Украине.

► За распространение недостоверной информации предусмотрено наказание в виде штрафов и лишения свободы на срок от 2 до 5 лет. За повторную массовую дезинформацию организованной группой, повлекшую тяжкие последствия или нанесшую материальный ущерб в крупном размере – от 5 до 7 лет.

► Авторы законопроекта предложили ввести институт уполномоченного по вопросам информации. Он будет вести мониторинг и реагировать на заявления о дезинформации, а также будет обращаться в суды и правоохранительные органы, если обнаружит дезинформацию.

Однако, его нынешний вид недопустим. Он посягает на свободу слова и загоняет журналистов в рамки. Документ раскритиковали не только медиаэксперты, а также в Совете Европы и ОБСЕ.