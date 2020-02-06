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      Что Российские СМИ чаще всего пишут об Украине: исследование

      81 Читати новину українською
      Что российская пропаганда чаще всего писала об Украине / ukrinform.ua

      Институт массовой информации провел мониторинг российских средств массовой информации в контексте того, на какие "украинские" темы журналисты пишут чаще всего. Бесспорной топ-темой российской пропаганды стал Президент Украины Владимир Зеленский, на втором месте – война на Донбассе.

      Украинского президента российские онлайн-медиа упоминали в 36% материалов, которые имели отношение к Украине. Об этом сообщает Институт масовой информации.

      Интересно: Кравчук снова выдал неоднозначное заявление на Кремль ТВ: на этот раз упрекнул декоммунизацию

      Что российские пропагандисты чаще всего писали о Зеленском

      • заявления Владимира Зеленского о Второй мировой войне – в 51,5% случаях;
      • налаживание диалога между Зеленским и Путиным – 17%;
      • недовольство украинским президентом в Париже – 12,5%;
      • день рождения Владимира Зеленского – 9%;
      • другое – 10%.

      На какие еще темы писали российские пропагандисты

      • война на Востоке Украины – 10%;
      • заявления Леонида Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса – 7%;
      • прослушка Алексея Гончарука – 6%;
      • искажение истории Украины-Руси, попытки ее "присвоить" России – 6%;
      • украинская делегация в ПАСЕ – 5,5%;
      • национализм и декоммунизация – 5,5%;
      • коронавирус в Украине – 5,5%;
      • заявление Олега Тягнибока об алмазном фонде России – 3,5%;
      • в эфире итальянского канала Украину назвали "малой Россией" – 3,5%.
      • другое – 11,5%.

      російська пропаганда, що у Росії найчастіше пишуть про Україну
      Что российские СМИ чаще всего писали об Украине

      Для этого исследования был проведен мониторинг пяти российских СМИ – "РИА-Новости", "Комсомольская правда", "Газета.ру", "Известия" и "Лента.ру". Осуществлен анализ новостей об Украине в период с 24 до 28 января 2020 года.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Украина – Россия Новости Украины Прослушка Гончарука Журналисты исследования Декоммунизация ПАСЕ История Леонид Кравчук Война на Донбассе Владимир Зеленский Российская пропаганда Медиа
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