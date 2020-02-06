Что Российские СМИ чаще всего пишут об Украине: исследование

Институт массовой информации провел мониторинг российских средств массовой информации в контексте того, на какие "украинские" темы журналисты пишут чаще всего. Бесспорной топ-темой российской пропаганды стал Президент Украины Владимир Зеленский, на втором месте – война на Донбассе.

Украинского президента российские онлайн-медиа упоминали в 36% материалов, которые имели отношение к Украине. Об этом сообщает Институт масовой информации.

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Что российские пропагандисты чаще всего писали о Зеленском

заявления Владимира Зеленского о Второй мировой войне – в 51,5% случаях;

налаживание диалога между Зеленским и Путиным – 17%;

недовольство украинским президентом в Париже – 12,5%;

день рождения Владимира Зеленского – 9%;

другое – 10%.

На какие еще темы писали российские пропагандисты

война на Востоке Украины – 10%;

заявления Леонида Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса – 7%;

прослушка Алексея Гончарука – 6%;

искажение истории Украины-Руси, попытки ее "присвоить" России – 6%;

украинская делегация в ПАСЕ – 5,5%;

национализм и декоммунизация – 5,5%;

коронавирус в Украине – 5,5%;

заявление Олега Тягнибока об алмазном фонде России – 3,5%;

в эфире итальянского канала Украину назвали "малой Россией" – 3,5%.

другое – 11,5%.



Что российские СМИ чаще всего писали об Украине

Для этого исследования был проведен мониторинг пяти российских СМИ – "РИА-Новости", "Комсомольская правда", "Газета.ру", "Известия" и "Лента.ру". Осуществлен анализ новостей об Украине в период с 24 до 28 января 2020 года.