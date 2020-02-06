Що російські ЗМІ найчастіше пишуть про Україну: дослідження
Інститут масової інформації провів моніторинг російських засобів масової інформації у контексті того, на які "українські" теми журналісти пишуть найчастіше. Беззаперечною топ-темою російської пропаганди став Президент України Володимир Зеленський, на другому місці – війна на Донбасі.
Українського президента російські онлайн-медіа згадували у 36% матеріалів, які мали стосунок до України. Про це повідомляє Інститут масової інформації.
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Що російські пропагандисти найчастіше писали про Зеленського
- заяви Володимира Зеленського про Другу світову війну – у 51,5% випадках;
- налагодження діалогу між Зеленським і Путіним – 17%;
- невдоволення українським президентом у Парижі – 12,5%;
- день народження Володимира Зеленського – 9%;
- інше – 10%.
На які ще теми писали російські пропагандисти
- війна на Сході України – 10%;
- заяви Леоніда Кравчука про повернення Криму і Донбасу – 7%;
- прослушка Олексія Гончарука – 6%;
- перекручування історії України-Русі, спроби її "привласнити" Росії – 6%;
- українська делегація у ПАРЄ – 5,5%;
- націоналізм та декомунізація – 5,5%;
- коронавірус в Україні – 5,5%;
- заява Олега Тягнибока про алмазний фонд Росії – 3,5%;
- в ефірі італійського каналу Україну назвали "малою Росією" – 3,5%.
- інше – 11,5%.
Що російські ЗМІ найчастіше писали про Україну
Для цього дослідження було проведено моніторинг п'яти російських ЗМІ – "РИА-Новости", "Комсомольська правда", "Газета.ру", "Известия" і "Лента.ру". Здійснено аналіз новин про Україну у період з 24 до 28 січня 2020 року.