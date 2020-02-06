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      Що російські ЗМІ найчастіше пишуть про Україну: дослідження

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      Що російська пропаганда найчастіше писала про Україну / ukrinform.ua

      Інститут масової інформації провів моніторинг російських засобів масової інформації у контексті того, на які "українські" теми журналісти пишуть найчастіше. Беззаперечною топ-темою російської пропаганди став Президент України Володимир Зеленський, на другому місці – війна на Донбасі.

      Українського президента російські онлайн-медіа згадували у 36% матеріалів, які мали стосунок до України. Про це повідомляє Інститут масової інформації.

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      Що російські пропагандисти найчастіше писали про Зеленського

      • заяви Володимира Зеленського про Другу світову війну – у 51,5% випадках;
      • налагодження діалогу між Зеленським і Путіним – 17%;
      • невдоволення українським президентом у Парижі – 12,5%;
      • день народження Володимира Зеленського – 9%;
      • інше – 10%.

      На які ще теми писали російські пропагандисти

      • війна на Сході України – 10%;
      • заяви Леоніда Кравчука про повернення Криму і Донбасу – 7%;
      • прослушка Олексія Гончарука – 6%;
      • перекручування історії України-Русі, спроби її "привласнити" Росії – 6%;
      • українська делегація у ПАРЄ – 5,5%;
      • націоналізм та декомунізація – 5,5%;
      • коронавірус в Україні – 5,5%;
      • заява Олега Тягнибока про алмазний фонд Росії – 3,5%;
      • в ефірі італійського каналу Україну назвали "малою Росією" – 3,5%.
      • інше – 11,5%.

      російська пропаганда, що у Росії найчастіше пишуть про Україну
      Що російські ЗМІ найчастіше писали про Україну

      Для цього дослідження було проведено моніторинг п'яти російських ЗМІ – "РИА-Новости", "Комсомольська правда", "Газета.ру", "Известия" і "Лента.ру". Здійснено аналіз новин про Україну у період з 24 до 28 січня 2020 року.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Журналісти Прослушка Гончарука дослідження Медіа Російська пропаганда Володимир Зеленський Війна на Донбасі Леонід Кравчук Історія ПАРЄ Декомунізація Україна – Росія
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