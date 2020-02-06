Що російські ЗМІ найчастіше пишуть про Україну: дослідження

Інститут масової інформації провів моніторинг російських засобів масової інформації у контексті того, на які "українські" теми журналісти пишуть найчастіше. Беззаперечною топ-темою російської пропаганди став Президент України Володимир Зеленський, на другому місці – війна на Донбасі.

Українського президента російські онлайн-медіа згадували у 36% матеріалів, які мали стосунок до України. Про це повідомляє Інститут масової інформації. Цікаво: Кравчук знову видав неоднозначну заяву на Кремль ТБ: цього разу дорікнув декомунізації Що російські пропагандисти найчастіше писали про Зеленського заяви Володимира Зеленського про Другу світову війну – у 51,5% випадках;

налагодження діалогу між Зеленським і Путіним – 17%;

невдоволення українським президентом у Парижі – 12,5%;

день народження Володимира Зеленського – 9%;

інше – 10%. На які ще теми писали російські пропагандисти війна на Сході України – 10%;

заяви Леоніда Кравчука про повернення Криму і Донбасу – 7%;

прослушка Олексія Гончарука – 6%;

перекручування історії України-Русі, спроби її "привласнити" Росії – 6%;

українська делегація у ПАРЄ – 5,5%;

націоналізм та декомунізація – 5,5%;

коронавірус в Україні – 5,5%;

заява Олега Тягнибока про алмазний фонд Росії – 3,5%;

в ефірі італійського каналу Україну назвали "малою Росією" – 3,5%.

інше – 11,5%.

Що російські ЗМІ найчастіше писали про Україну Для цього дослідження було проведено моніторинг п'яти російських ЗМІ – "РИА-Новости", "Комсомольська правда", "Газета.ру", "Известия" і "Лента.ру". Здійснено аналіз новин про Україну у період з 24 до 28 січня 2020 року.