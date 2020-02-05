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      Кравчук знову видав неоднозначну заяву на Кремль ТБ: цього разу дорікнув декомунізації

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      Леонід Кравчук / "Українська правда"

      Перший президент України Леонід Кравчук знову взяв участь у пропагандистській передачі "60 хвилин", яка виходить на прокремлівському каналі "Росія 1". Цього разу український політик коментував тему декомунізації в Україні. Він, зокрема, запропонував переписати відповідний закон.

      Своїми думками Кравчук поділився, коли пропагандисти знесення останнього барельєфа радянському маршалу Жукову в Одесі. Український політик зазначив, що не всі люди в Україні так ставляться до того, що відбувається із символами СРСР.

      Цікаво! Російська пропаганда вигадала фейк про Кравчука і гімн України

      До вашого відома, в Україні ухвалено закон про декомунізацію, де зазначено, що символи СРСР має бути знято або, так би мовити, перенесено в архів. Закон треба виконувати або внести поправки до закону. Моя точка зору,
      – зауважив Кравчук.

      На його переконання, оскільки народ України по-різному ставиться до декомунізації та відповідний закон не в усьому є виписаним і не зовсім відповідає інтересам всього народу України, то було б непогано внести в цей закон певні корективи.

      На завершення Кравчук наголосив, що цю тему слід вирішити цивілізованим чином, враховуючи думки народу.

      Дивіться відео заяви Кравчука про декомунізацію на російському пропагандистському ТБ 

      Що відомо про декомунізацію? Це процес позбавлення від наслідків комуністичної ідеології, що розпочався в часи розпаду СРСР та активізувався під час ленінопаду в період Революції гідності.

      Верховна Рада ухвалила пакет законів, які передбачають декомунізацію 9 кітня 2015 року.  16 грудня 2015-го Окружний адміністративний суд Києва заборонив діяльність Комуністичної партії України. Після цього вулиці в Україні почали перейменовувати, а пам'ятники відомим діячам СРСР – демонтовувати.

      Декомунізація не припала до душі 46 депутатам парламенту 8-го скликання. Тож вони поскаржились на закон до Конституційного Суду. Проте в липні 2019 року суд визнав конституційним закон про декомунізацію.

      Що відомо про попередній похід Кравчука на Кремль ТБ

      Сталося це минулого тижня – 28 січня. Пропагандисти, як і цього разу, зв’язалися з Кравчуком за допомогою відеозв’язку. Хоча, судячи з картинки, український політик не бачив те, що відбувається в студії. Під час ефіру Кравчук, зокрема, коментував заяву Зеленського щодо ролі Росії у початку Другої світової війни. І підтримав позицію чинного гаранта.

      Пан Зеленський говорить про те, що Другу світову війну, яка почалася після агресії нацистської Німеччини щодо Польщі, спровокував укладений союз між СРСР і нацистською Німеччиною. А Гітлер і Сталін зустрілися у Львові – це ж документ, і це не є секретом. І намагалися домовитися,
      – підкреслив Кравчук.

      Пропагандисти на такі слова відреагували з подивом, також вони з іронією підкреслили, що це питання тепер мають вивчити історики.

      Згодом Кравчук пояснив, що особисто не бачив архівного документа щодо зустрічі Сталіна та Гітлера у Львові, а взяв цю інформацію зі ЗМІ. Він додав, що це вже завдання журналістів і тих, хто друкує газети, перевіряти інформацію, яку вони оприлюднюють.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Леонід Кравчук Російська пропаганда Україна – Росія Декомунізація
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