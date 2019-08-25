Російська пропаганда вигадала фейк про Кравчука і гімн України

ЗМІ російської пропаганди опублікували новини з брехливим заголовком про першого президента України Леоніда Кравчука і гімн держави. Ці новини мали майже однакові перекручені заголовки – "Кравчук пояснив безглуздя українського гімну".

Насправді ж в інтерв'ю Кравчука мовилося про стару редакцію українського гімну, якою вже давно не користуються.

Читайте також: "Невелика географічна невдача": російські пропагандисти переплутали Японію із Новою Зеландією

"Правильно "и", а не "а": ще не вмерли України і слава, і воля. Тобто, "не померли слава і воля країни", а не "ще не вмерла Україна", – пояснив перший президент зміст тексту гімну.

Він зазначив, що у словах "слава і воля" тоді не було б граматичного зв'язку.

"Коли його затверджували, люди бачили, що тут є повне нестикування, але не той час був, щоб сперечатися про літери", – додав Кравчук.