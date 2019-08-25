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      Російська пропаганда вигадала фейк про Кравчука і гімн України

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      Леонід Кравчук став об'єктом російської пропаганди
      Леонід Кравчук став об'єктом російської пропаганди / 24 канал

      ЗМІ російської пропаганди опублікували новини з брехливим заголовком про першого президента України Леоніда Кравчука і гімн держави. Ці новини мали майже однакові перекручені заголовки – "Кравчук пояснив безглуздя українського гімну".

      Насправді ж в інтерв'ю Кравчука мовилося про стару редакцію українського гімну, якою вже давно не користуються.

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      "Правильно "и", а не "а": ще не вмерли України і слава, і воля. Тобто, "не померли слава і воля країни", а не "ще не вмерла Україна", – пояснив перший президент зміст тексту гімну.

      Він зазначив, що у словах "слава і воля" тоді не було б граматичного зв'язку.

      "Коли його затверджували, люди бачили, що тут є повне нестикування, але не той час був, щоб сперечатися про літери", – додав Кравчук.

      Кравчук гімн України Росія ЗМІ пропаганда

      Кравчук гімн України Росія ЗМІ пропаганда

      Кравчук гімн України Росія ЗМІ пропаганда

      Кравчук гімн України Росія ЗМІ пропаганда

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      Теги: Новини України Леонід Кравчук День Незалежності Російська пропаганда ЗМІ Медіа Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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