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      "Невелика географічна невдача": російські пропагандисти переплутали Японію із Новою Зеландією

      81 Читать новость на русском
      Помилку допустили журналісти американського відділу RT
      Помилку допустили журналісти американського відділу RT / RT.com

      Помилки допустилися в американському відділі російського пропагандистського телеканалу Russia Today. В одному з сюжетів продемонстрували карту світу, на якій були зображені Австралія, Нова Зеландія та Японія.

      Серед зазначених країн правильно підписали лиш Австралію. Про це інформує Guardian.

      Оце так осоромились: The Guardian назвав окупований Крим російським – фотодоказ

      Інцидент трапився ще 15 серпня. Демонструючи карту світу з місцями, де американці хочуть розмістити свої ракети, телеканал назвав Нову Зеландію Японією, а Папуа-Нову Гвінею – Південною Кореєю.

      Лише через 5 днів помилку визнав і прокоментував прес-секретар каналу.

      Наша американська команда ранкових новин зазнала географічної невдачі. Ми вже виправили помилку, щойно її помітили, і передали команді нову карту Південної півкулі, аби переконатися, що це більше не повториться,
      – мовиться в офіційному зверненні пропагандистів.

       

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      Теги: Новини США Новини Росії Курйозні новини Російська пропаганда ЗМІ Медіа
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