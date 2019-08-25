"Невелика географічна невдача": російські пропагандисти переплутали Японію із Новою Зеландією

Помилки допустилися в американському відділі російського пропагандистського телеканалу Russia Today. В одному з сюжетів продемонстрували карту світу, на якій були зображені Австралія, Нова Зеландія та Японія.

Серед зазначених країн правильно підписали лиш Австралію. Про це інформує Guardian.

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Інцидент трапився ще 15 серпня. Демонструючи карту світу з місцями, де американці хочуть розмістити свої ракети, телеканал назвав Нову Зеландію Японією, а Папуа-Нову Гвінею – Південною Кореєю.

Лише через 5 днів помилку визнав і прокоментував прес-секретар каналу.

Наша американська команда ранкових новин зазнала географічної невдачі. Ми вже виправили помилку, щойно її помітили, і передали команді нову карту Південної півкулі, аби переконатися, що це більше не повториться,

– мовиться в офіційному зверненні пропагандистів.