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      The Guardian назвав окупований Крим російським – фотодоказ

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      The Guardian назвав Крим російським
      The Guardian назвав Крим російським / Ілюстративне фото

      Іменита британська газета The Guardian опублікувала фото, зроблене в анексованому Криму, і назвала півострів російським. Знімок зробив фотограф російського інформагентства ТАСС Сергій Малгавко.

      Фотографія зроблена на музичному фестивалі поблизу анексованого Судака. Вона потрапила у добірку The Guardian, в якій зібрані найкращі світлини, зроблені у світі за день.

      Актуально: Хотіли захопити Крим ще тоді: чому Росія створила конфлікт у Керченській протоці у 2003 році

      Крим, Росія. Відвідувачі прямують на п’ятий арт-фестиваль "Таврида" поблизу Судака,
      – мовиться в описі до знімка.

      Крим Росія анексія
      Фото з "російським" Кримом від Guardian/ скрін із сайту видання

      За деякий час з підпису до фото на сайті The Guardian зникло слово "Росія". Крим став просто Кримом, без будь-якої приналежності.

      Важливо! Росія анексувала український півострів у березні 2014 року. Проте ані Україна, ані світова спільнота не визнають Крим російською територію. Окрім того, анексія Криму вважається актом російської агресії, яку окупанти продовжили на українському Донбасі.

      Ситуація із The Guardian – не новинка. За 5 років окупації схожі випадки фіксують як в Україні, так і за кордоном. Приміром, Google Maps на території Росії показує Крим російським. В Італії теж зганьбилися виробництвом мап, на яких Крим – не український. З останнього – карта України без Криму з’явилась на щоденниках для дітей, виробництвом займались на Київщині.

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Новини політики Великобританія Анексія Криму Новини Криму Україна – Росія
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