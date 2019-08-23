The Guardian назвал оккупированный Крым российским – фотодоказательство

Британская газета The Guardian опубликовала фото, сделанное в аннексированном Крыму, и назвала полуостров российским. Снимок сделал фотограф российского информагентства ТАСС Малгавко.

Фотография сделана на музыкальном фестивале вблизи аннексированного Судака. Она попала в подборку The Guardian, в которой собраны лучшие фотографии, сделанные в мире за день.

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Крым, Россия. Посетители направляются на пятый арт-фестиваль "Таврида" близ Судака,

– говорится в описании к снимку.



Фото с "российским" Крымом от Guardian/ Скрин с сайта издания

Через некоторое время из подписи к фото на сайте The Guardian исчезло слово "Россия". Крым стал просто Крымом, без какой-либо принадлежности.

Важно! Россия аннексировала украинский полуостров в марте 2014 года. Однако ни Украина, ни мировое сообщество не признают Крым российской территорией. Кроме того, аннексия Крыма считается актом российской агрессии, которую оккупанты продолжили на украинском Донбассе.

Ситуация с The Guardian – не новая. За 5 лет оккупации похожие случаи фиксируют как в Украине, так и за рубежом. К примеру, Google Maps на территории России показывает Крым российским. В Италии тоже опозорились производством карт, на которых Крым – не украинский. Из последнего – карта Украины без Крыма появилась на дневниках для детей, производством которых занимались на Киевщине.