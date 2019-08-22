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      Хотели захватить Крым еще тогда: почему Россия создала конфликт в Керченском проливе в 2003 году

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      Россия создала конфликт в Керченском проливе в 2003 году
      Россия создала конфликт в Керченском проливе в 2003 году / 24 канал

      Один из первых очень острых конфликтов между Украиной и Россией возник в 2003 году относительно украинского острова Тузла в Керченском проливе. По словам эксперта, россияне готовились к захвату Крыма еще с тех времен.

      Об этом рассказал глава Секретариата Президента в 2005-2006 годах Олег Рыбачук журналистам 24 канала в программе "Независимость. Как это было".

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      Рыбачук подчеркнул, что тогда в Украине несколько дней все говорили о том, что на Тузле назревает конфликт, потому что россияне начали там строить переправу и заходили в территориальные воды Украины.

      Они это делали, как моя собака: ты ей говоришь "сидеть", она посидит, потом встанет, сделает вид, что потягивается, и подвинется так на 20 сантиметров ближе. Россияне примерно так и подтягивались,
      – сказал он.

      Глава Секретариата Президента в 2005-2006 годах добавил, что Кучмы тогда не было в Украине, потому что он полетел на встречу куда-то в Бразилию.

      "На заседании украинско-российской межпарламентской группы я первый поднял вопрос, почему мы притворяемся, что у нас все хорошо? Ведь мы должны сделать совместное заявление относительно того, что происходит в Тузле", – сказал Рыбачук.

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      По его словам, Виктор Черномырдин (в то время посол РФ в Украине, – 24 канал) показал военные карты времен Второй мировой, которыми хотел убедить, что Азов разграничен неправильно.

      Россияне не воспринимали факт, что Украина является самостоятельной, со своими границами и территориальными водами. Кучма тогда развернул свой самолет, вернулся и усилил там военное присутствие,
      – прокомментировал Рыбачук.

      Президент України Леонід Кучма на острові Тузла у 2003 році
      Президент Украины Леонид Кучма на острове Тузла в 2003 году

      Отметим, что 25 ноября 2018 года Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных.

      Как украинские моряки попали в плен в России? Инцидент произошел, когда украинские военные корабли законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе. Россияне обстреляли украинские суда, ранив 3 моряков, и захватили 2 украинских катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу". Тогда России удалось взять в плен 24 моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

      українські моряки
      Пленные украинские моряки / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости Крыма Украина – Россия Водный транспорт История Леонид Кучма Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 канал
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