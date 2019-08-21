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      Волонтеры выяснили, какой корабль России участвовал в захвате Крыма

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      Российский десантный корабль "Ямал" участвовал в захвате Крыма
      Российский десантный корабль "Ямал" участвовал в захвате Крыма / tvc.ru

      Большой десантный корабль"Ямал" Черноморского флота России и его экипаж принимали участие в операции по незаконному захвату украинского Крыма в 2014 году.

      Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm отметили, что военная прокуратура пока не вносила это судно в список кораблей РФ, которые причастны к аннексии Крыма.

      Интересно: Морской режимный район вокруг Крыма: что это такое и зачем он нужен

      Десантный корабль "Ямал" с бортовым номером 156 входит в состав 197-й бригады десантных кораблей ЧФ РФ. Он дислоцируется на территории временно оккупированного Крыма в Севастополе.

      Также волонтеры назвали имена нескольких моряков, которые служили на корабле "Ямал" и участвовали в захвате полуострова. Все они хорошо знакомы, имеют общие армейские фотографии и даже опубликовали фото наград Минобороны РФ "За возвращение Крыма".

      Так, во время захвата украинского полуострова на "Ямале" проходили срочную службу россияне: Роман Захезин, Роман Войцех, Станислав Боросюк, Михаил Назарько и Руслан Серикбаев.


      Российские моряки, участвовавшие в незаконном захвате Крыма

      В связи с этим волонтеры InformNapalm обращаются в военную прокуратуру Украины с просьбой добавить БДК "Ямал" в список подразделений и техники Вооруженных сил РФ, которые способствовали оккупации Крыма.

      Как Россия аннексировала украинский Крым?Россия начала захватывать полуостров 20 февраля 2014 года. В настоящее время в Украине продолжался Евромайдан, однако Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. В конце февраля Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в форме без опознавательных знаков. Это было просто, ведь на полуострове базировались войска Черноморского флота России. Параллельно появилась группировка из российских "казаков". Они действовали под прикрытием "самообороны Крыма".

      Уже 16 марта в Крыму Россия провела так называемый референдум о присоединении полуострова к РФ. Сам референдум был незаконным, а результаты сфальсифицированы. Референдум не признали ни Украина, ни цивилизованный мир. Однако именно этот "референдум" послужил Кремлю основанием для незаконного "присоединения" полуострова к России.

      Весь цивилизованный мир отмечает, что Россия незаконно аннексировала украинский Крым. За это против оккупантов были введены жесткие экономические санкции.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Водный транспорт Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма
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