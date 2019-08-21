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      Волонтери з'ясували, який корабель Росії брав участь у захопленні Криму

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      Російський десантний корабель "Ямал" брав участь у захопленні Криму
      Російський десантний корабель "Ямал" брав участь у захопленні Криму / tvc.ru

      Великий десантний корабель"Ямал" Чорноморського флоту Росії та його екіпаж брали участь в операції з незаконного захоплення українського Криму в 2014 році.

      Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm зауважили, що військова прокуратура наразі не вносила це судно у перелік кораблів РФ, які причетні до анексії Криму.

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      Десантний корабель "Ямал" з бортовим номером 156 входить до складу 197-ї бригади десантних кораблів ЧФ РФ. Він дислокується в на території тимчасово окупованого Криму в Севастополі.

      Також волонтери назвали імена кількох моряків, які служили на кораблі "Ямал" і брали участь в захопленні півострова. Усі вони добре знайомі, мають спільні армійські фотографії та навіть опублікували фото нагород Міноборони РФ "За повернення Криму".

      Так, під час захоплення українського півострова на "Ямалі" проходили строкову службу росіяни: Роман Захезін, Роман Войцех, Станіслав Боросюк, Михайло Назарько та Руслан Серікбаєв.


      Російські моряки, які брали участь у незаконному захопленні Криму

      У зв’язку з цим волонтери InformNapalm звертаються до військової прокуратури України з проханням додати ВДК "Ямал" до списку підрозділів і техніки Збройних сил РФ, які сприяли окупації Криму.

      Як Росія анексувала український Крим?Росія почала захоплювати півострів 20 лютого 2014 року. У цей час в Україні тривав Євромайдан, проте Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. У кінці лютого Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у формі без розпізнавальних знаків. Це було просто, адже на півострові базувалися війська Чорноморського флоту Росії. Паралельно з’явилося угруповання з російських "казаків". Вони діяли під прикриттям "самооборони Криму".

      Вже 16 березня у Криму Росія провела так званий референдум про приєднання півострова до РФ. Сам референдум був незаконним, а результати сфальсифіковані. Референдум не визнали ні Україна, ні цивілізований світ. Проте саме цей "референдум" послугував Кремлю підставою для незаконного "приєднання" півострова до Росії.

      Весь цивілізовний світ наголошує, що Росія незаконно анексувала українським Крим. За це проти окупантів були введені жорсткі економічні санкції.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Водний транспорт Україна – Росія Новини Росії Анексія Криму Новини Криму Новини політики
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