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      Морський режимний район навколо Криму: що це таке і навіщо він потрібен

      275 Читать новость на русском
      Крим можна ізолювати з боку моря
      Крим можна ізолювати з боку моря / apostrophe.ua

      Створити морський режимний район навколо окупованого Криму та мінімізувати ризики для мореплавців, а ще – повністю припинити заходження до кримських портів іноземних суден, та й російських теж – хоча б частково.

      З такою ініціативою виступила Державна установа "Держгідрографія" (це науково-виробничий комплекс, призначений для навігаційно-гідрографічного забезпечення в межах морської економічної зони, управляє ним Мінінфраструктури), про що повідомила на своєму сайті.

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      Навіщо потрібен режимний район навколо Криму

      Його створення дасть можливість Україні не тільки протидіяти агресору, а й забезпечити виконання зобов'язань перед світовою спільнотою. Мовиться про мінімізацію ризиків для мореплавців, які виникли через дублювання електронних навігаційних карт (ЕНК).

      Річ в тому, що Росія на морській території, яку тепер вважає своєю, створює свої ЕНК. Фактично вони повністю дублюють українські карти. А це означає, що рух суден за маршрутами згідно з дубльованими ЕНК може створити аварійні ситуації на морі.

      Украй важливим етапом протидії російській агресії є оголошення Україною морського режимного району з метою заборони заходу суден в усі кримські порти та заборони незаконної діяльності РФ у територіальних водах України навколо Кримського півострова,
      – наголосив перший заступник начальника "Держгідрографії" Богдан Устименко.

      Таким має бути другий крок України, а перший вже зроблено: у світових морських навігаційних центрів (PRIMAR, IC-ENC тощо) просять, аби ті не приймали до вжитку російські електронні карти, які позначають українську територію. PRIMAR, зокрема, уже погодився.

      Потрібно "зняти з України відповідальність за будь-які аварійні події, що можуть статися внаслідок злочинних дій РФ у внутрішніх морських водах та територіальному морі України навколо Кримського півострова", а також "звести нанівець спроби росіян із картографування цього регіону". Так пояснив ситуацію начальник Держгідрографії Олександр Щипцов.

      Крим
      "Держгідрографія" пропонує створити режимну морську зону навколо Криму

      Що таке "морський режимний район"? Це особливий тип режимного району, під яким зазвичай мають на увазі заборонені райони для плавання або райони з тимчасово забороненим плаванням. Також до морських режимних районів відносять небезпечні райони моря для постановки на якір, для вилову риби, для певних технічних робіт наводних чи підводних.

      У випадку з Чорним морем навколо Криму мовиться про морський режимний район як тимчасово навігаційно небезпечний для плавання район. Важливу для мореплавців інформацію про такі режимні райони і шляхи через них наводять у навігаційних посібниках і на картах (в тому числі і в ЕНК).

      Чого прагне домогтися "Держгідрографія"

      "Держгідрографія" закликає органи державної влади України та міжнародну спільноту долучитися до ініціативи установи, щоб зрештою домогтися:

      ► Вилучення з незаконного обігу електронної картографічної продукції РФ на води України
      ► Припинити заходження до кримських портів іноземних суден повністю і російських – частково.

      Тим часом у столичному супермаркеті продають щоденники з неповноцінною картою України – без Криму

      blog_ava
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      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Новини Криму Чорне море Водний транспорт
      Джерело: 24 канал
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