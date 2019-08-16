ФСБ России терроризирует украинцев в Азовском море: видео

Контрразведка СБУ фиксирует грубые нарушения со стороны ФСБ России по отношению к украинцам в акватории Азовского моря. По данным Службы безопасности, российские силовики фактически терроризируют украинских граждан, которые законно ловят рыбу.

Оккупанты незаконно задерживают украинцев, а затем с помощью угроз и шантажа добиваются ложных показаний о якобы браконьерском вылове рыбы, сообщает СБУ.

Важно: Оккупационные войска России устанавливают мины вдоль побережья Азовского моря

В частности, в 2018 году представители береговой охраны ФСБ РФ незаконно задержали двух украинцев, которые на рыболовецкой лодке находились в акватории Азовского моря недалеко от Бердянска.

Я просил разрешения связаться с украинскими пограничниками, чтобы те подтвердили законность моего пребывания в акватории моря. Мне отказали, судно обыскали, а мои личные вещи забрали,

– заявил пострадавший от незаконных действий агрессора.

Российские силовики не имели никаких оснований для задержания, ведь при осмотре украинского судна не было обнаружено средств вылова рыбы и запрещенных к свободному обращению вещей. Тем не менее, украинских граждан в принудительном порядке доставили в город Ейск Краснодарского края России.

Впоследствии без присутствия адвокатов, представителей консульского учреждения или иных уполномоченных лиц представители ФСБ провели допросы незаконно задержанных украинцев. У них требовали подписать ложные показания о браконьерском вылове рыбы запрещенными средствами.

Интересно: Задержанный российский танкер NEYMA: что произошло и последние новости

Когда украинцы не согласились подписать ложные показания, представители российской спецслужбы прибегли к угрозам инкриминировать им диверсионную и шпионскую деятельность против России, которая предусматривает лишение свободы сроком на 20 лет.

Находясь перед реальной угрозой длительного тюремного заключения, украинские граждане вынуждены были дать ложные показания.

Рассказ потерпевшего о незаконных действиях ФСБ: смотрите видео

Какие провокации Россия по отношению к Украине недавно устраивала в Азовском море?

Украинские военные 26 июля заметили, что корабли береговой охраны ФСБ России пытаются спровоцировать украинские силы в Мариупольском районе Азовского моря. Все происходило в вечернее время – после 9 вечера.



В частности, россияне освещали катера Морской охраны Госпогранслужбы Украины лучом зеленого цвета. Так называемые сеансы освещения длились по несколько минут.



К счастью, провокации россиян провалились, а "освещение" не нанесло вреда здоровью экипажей и не повредило технические средства украинских защитников.