ФСБ Росії тероризує українців в Азовському морі: відео

Контррозвідка СБУ фіксує грубі порушення з боку ФСБ Росії щодо українців в акваторії Азовського моря. За даними Служби безпеки, російські силовики, фактично, тероризують українських громадян, які законно ловлять рибу.

Окупанти незаконно затримують українців, а потім через погрози і шантаж домагаються неправдивих свідчень про нібито браконьєрський вилов риби, повідомляє СБУ.

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Зокрема, у 2018 році представники берегової охорони ФСБ РФ незаконно затримали двох українців, які на риболовецькому човні перебували в акваторії Азовського моря неподалік Бердянська.

Я просив дозволу зв'язатися з українськими прикордонниками, аби ті підтвердили законність мого перебування в акваторії моря. Мені відмовили, судно обшукали, а мої особисті речі позабирали,

– заявив потерпілий від незаконних дій агресора.

Російські силовики не мали жодних підстав для затримання, адже під час огляду українського судна не було виявлено засобів лову риби та заборонених до вільного обігу речей. Тим не менш, українських громадян у примусовому порядку було доставлено до міста Єйськ Краснодарського краю Росії.

Згодом без присутності адвокатів, представників консульської установи чи інших уповноважених осіб представники ФСБ провели допити незаконно затриманих українців. У них вимагали підписати неправдиві свідчення про браконьєрський вилов риби забороненими знаряддями.

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Коли українці не погодилися підписати неправдиві свідчення, представники російської спецслужби вдалися до погроз інкримінувати їм диверсійну і шпигунську діяльність проти Росії, яка передбачає позбавлення волі терміном на 20 років.

Перебуваючи перед реальною загрозою тривалого тюремного ув'язнення, українські громадяни змушені були дати неправдиві свідчення.

Розповідь потерпілого про незаконні дії ФСБ: дивіться відео

Які провокації Росія нещодавно влаштовувала Україні в Азовському морі?Українські військові 26 липня помітили, що кораблі берегової охорони ФСБ Росії намагаються спровокувати українські сили

у Маріупольському районі Азовського моря. Усе відбувалося у вечірній час – після 21 години.



Зокрема, росіяни освітлювали катери Морської охорони Держприкордонслужби України променем зеленого кольору. Так звані сеанси освітлення тривали по кілька хвилин.



На щастя, провокації росіян провалились, а опромінення не завдало шкоди здоров'ю екіпажів та не спричинило вихід з ладу технічних засобів українських захисників.