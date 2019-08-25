"Небольшая географическая неудача": российские пропагандисты перепутали Японию с Новой Зеландией
Ошибку допустили в американском отделе российского пропагандистского телеканала Russia Today. В одном из сюжетов продемонстрировали карту мира, на которой были изображены Австралия, Новая Зеландия и Япония.
Среди указанных стран правильно подписали лишь Австралию. Об этом сообщает Guardian.
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Инцидент произошел еще 15 августа. Демонстрируя карту мира с местами, где американцы хотят разместить свои ракеты, телеканал назвал Новую Зеландию Японией, а Папуа-Новую Гвинею – Южной Кореей.
Только через 5 дней ошибку признал и прокомментировал пресс-секретарь канала.
Наша американская команда утренних новостей допустила географическую ошибку. Мы уже исправили ошибку, как только ее заметили, и передали команде новую карту Южного полушария, чтобы убедиться, что это больше не повторится,
– говорится в официальном обращении пропагандистов.
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