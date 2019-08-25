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      "Небольшая географическая неудача": российские пропагандисты перепутали Японию с Новой Зеландией

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      Ошибку допустили журналисты американского отдела RT
      Ошибку допустили журналисты американского отдела RT / RT.com

      Ошибку допустили в американском отделе российского пропагандистского телеканала Russia Today. В одном из сюжетов продемонстрировали карту мира, на которой были изображены Австралия, Новая Зеландия и Япония.

      Среди указанных стран правильно подписали лишь Австралию. Об этом сообщает Guardian.

       Вот это облажались: The Guardian назвал оккупированный Крым российским – фотодоказательство

      Инцидент произошел еще 15 августа. Демонстрируя карту мира с местами, где американцы хотят разместить свои ракеты, телеканал назвал Новую Зеландию Японией, а Папуа-Новую Гвинею – Южной Кореей.

      Только через 5 дней ошибку признал и прокомментировал пресс-секретарь канала.

      Наша американская команда утренних новостей допустила географическую ошибку. Мы уже исправили ошибку, как только ее заметили, и передали команде новую карту Южного полушария, чтобы убедиться, что это больше не повторится,
      – говорится в официальном обращении пропагандистов.

       

      blog_ava
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      Теги: Новости России Новости США Курьезные новости Российская пропаганда Медиа СМИ
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