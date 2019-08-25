Российская пропаганда придумала фейк о Кравчуке и гимне Украины

СМИ российской пропаганды опубликовали новости с лживым заголовком о первом президенте Украины Леониде Кравчуке и гимне государства. Эти новости имели почти одинаковые искаженные заголовки – "Кравчук объяснил бессмысленность украинского гимна".

На самом же деле в интервью Кравчука говорилось про старую редакцию украинского гимна, которой уже давно не пользуются.

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"Правильно "и", а не "а": еще не умерли Украины и слава, и воля. То есть, "не умерли слава и воля страны", а не "ще не вмерла Украина", – пояснил первый президент содержание текста гимна.

Он отметил, что в словах "слава и воля" тогда не было бы грамматической связи.

"Когда его утверждали, люди видели, что здесь есть полные несостыковки, но не то было время, чтобы спорить о буквах", – добавил Кравчук.