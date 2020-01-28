Кремль розкритикував слова Зеленського про Другу світову

У Росії вважають неприйнятним заяву Зеленського про те, що причиною початку Другої світової і Голокосту стала "змова тоталітарних режимів".

Таку заяву Кремль вважає "вкрай образливою", про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, пише "Інтерфакс".

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Пєсков заявив, що із цією заявою "категорично не згодні, не приймають і вважають образливою з погляду пам'яті наших дідів".

У цій заяві президент України солідаризується з вкрай помилковою, на наше переконання, точкою зору польського керівництва і солідаризується з точкою зору, яка є образливою для десятків мільйонів росіян і громадян країн СНД, чиї батьки, діди, родичі віддали свої життя за звільнення Європи, в тому числі і Польщі від фашизму,

– стверджує він.

Що сказав Президент України у Польщі

Під час спільного брифінгу із польським лідером Анджеєм Дудою 27 січня в Освенцімі Володимир Зеленський наголосив, що європейська та міжнародна спільнота не має права мовчати .

. Він наголосив, що так це було у 1939 році, коли змова тоталітарних режимів призвела до початку Другої світової війни та всіх подальших трагічних подій.

"Польща та польський народ першими відчули на собі наслідки злочинної змови тоталітарних режимів. Це призвело до початку Другої світової війни й дало змогу нацистам запустити смертоносний маховик Голокосту. Сьогодні всім демократичним державам необхідно об'єднати свої зусилля", – сказав глава держави.

Президент України також наголосив, що усі держави світу мають сказати "Ні!" тоталітарним ідеологіям, ксенофобії, агресії, репресіям, будь-яким проявам ненависті та нетерпимості.

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Чому між Польщею та Росією спалахнув конфлікт через Другу світову?Тому що 19 грудня очільник Кремля мав велику пресконференцію, під час якої заявив: радянські війська увійшли до Польщі після того, як "польський уряд втратив контроль за своїми збройними силами і за тим, що відбувається на території країни".



Згодом Путін назвав посла Польщі в нацистській Німеччині Юзефа Липського "сволотою" та "антисемітською свинею". Польща відреагувала – до МЗС країни викликали російського посла. Також У парламенті країни готують закон, який заборонятиме Кремлю поширювати свою пропаганду та брехню щодо польської історії.



Польща також заявила, що є готовою вести з Росією тривалу інформаційну війну через скандальні заяви президента Росії Володимира Путіна про Другу Світову..