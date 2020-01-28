Кремль раскритиковал слова Зеленского о Второй мировой

В России считают неприемлемым заявление Зеленского о том, что причиной начала Второй мировой и Холокоста стал "заговор тоталитарных режимов".

Такое заявление Кремль считает "крайне оскорбительным", об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".

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Песков заявил, что с этим заявлением "категорически не согласны, не принимают и считают оскорбительным с точки зрения памяти наших дедов".

В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства и солидаризируется с точкой зрения, которая является оскорбительной для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свои жизни за освобождение Европы, в том числе и Польши от фашизма,

– утверждает он.

Что сказал Президент Украины в Польше

Во время совместного брифинга с польским лидером Анджеем Дудой 27 января в Освенциме Владимир Зеленский отметил, что европейское и международное сообщество не имеет права молчать .

. Он отметил, что так это было в 1939 году, когда заговор тоталитарных режимов привел к началу Второй мировой войны и последующим трагическим событиям.

"Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста. Сегодня всем демократическим государствам необходимо объединить свои усилия", – сказал глава государства.

Президент Украины также отметил, что все государства мира должны сказать "Нет!" тоталитарным идеологиям, ксенофобии, агрессии, репрессиям, любым проявлениям ненависти и нетерпимости.

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Почему между Польшей и Россией вспыхнул конфликт из-за Второй мировой?

Потому что 19 декабря глава Кремля имел большую пресс-конференцию, во время которой заявил: советские войска вошли в Польшу после того, как "польское правительство потеряло контроль над своими вооруженными силами и над тем, что происходит на территории страны".



Впоследствии Путин назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского "сволочью" и "антисемитской свиньей". Польша отреагировала – в МИД страны вызвали российского посла. Также в парламенте страны готовят закон, запрещающий Кремлю распространять свою пропаганду и ложь о польской истории.



Польша также заявила, что готова вести с Россией длительную информационную войну из-за скандальных заявлений президента России Владимира Путина о Второй Мировой.