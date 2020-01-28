13:33
28 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Рабочая поза Лукашенко. Рецидив Поклонской
      Вєсті Кремля
      12:51, сегодня
      Вести.UA Встреча с Богданом за 5 тысяч. Несокрушимый Аваков
      Вєсті.UA
      10:37, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ

      Кремль раскритиковал слова Зеленского о Второй мировой

      211 Читати новину українською
      В Кремле раскритиковали слова Зеленского о Второй мировой войне и тоталитарных режимах / Getty images

      В России считают неприемлемым заявление Зеленского о том, что причиной начала Второй мировой и Холокоста стал "заговор тоталитарных режимов".

      Такое заявление Кремль считает "крайне оскорбительным", об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".

      Важно: Зеленский встретился с Дудой в Освенциме: о чем говорили

      Песков заявил, что с этим заявлением "категорически не согласны, не принимают и считают оскорбительным с точки зрения памяти наших дедов".

      В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства и солидаризируется с точкой зрения, которая является оскорбительной для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свои жизни за освобождение Европы, в том числе и Польши от фашизма,
      – утверждает он.

      Что сказал Президент Украины в Польше

      • Во время совместного брифинга с польским лидером Анджеем Дудой 27 января в Освенциме Владимир Зеленский отметил, что европейское и международное сообщество не имеет права молчать.
      • Он отметил, что так это было в 1939 году, когда заговор тоталитарных режимов привел к началу Второй мировой войны и последующим трагическим событиям.

      "Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста. Сегодня всем демократическим государствам необходимо объединить свои усилия", – сказал глава государства.

      Президент Украины также отметил, что все государства мира должны сказать "Нет!" тоталитарным идеологиям, ксенофобии, агрессии, репрессиям, любым проявлениям ненависти и нетерпимости.

      Знайте больше: В Польше создают специальный штаб, который будет реагировать на ложь Путина

      Почему между Польшей и Россией вспыхнул конфликт из-за Второй мировой?
      Потому что 19 декабря глава Кремля имел большую пресс-конференцию, во время которой заявил: советские войска вошли в Польшу после того, как "польское правительство потеряло контроль над своими вооруженными силами и над тем, что происходит на территории страны".

      Впоследствии Путин назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского "сволочью" и "антисемитской свиньей". Польша отреагировала – в МИД страны вызвали российского посла. Также в парламенте страны готовят закон, запрещающий Кремлю распространять свою пропаганду и ложь о польской истории.

      Польша также заявила, что готова вести с Россией длительную информационную войну из-за скандальных заявлений президента России Владимира Путина о Второй Мировой.

      Вспышка смертельной пневмонии в Китае: болезнь распространется по миру
      сегодня
      23841
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Новости Украины Новости России Президент Украины Новости Польши История
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Украине с Европой по пути?
      Павло Казарін 128
      сегодня , 08:33 Об очередном разведении войск, или тени Давоса над Донбассом
      Дмитро Снєгирьов 306
      16 января , 14:11 Электрокамины и их типы: от напольных до настенных
      567
      27 января , 09:07 Афиша Киева на неделю: куда пойти 27 января — 2 февраля
      117
      сегодня , 08:07 Главные новости 27 января: есть ли коронавирус в Украине, встреча Зеленского с Дудой
      Ірина Кошанська 2330
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук