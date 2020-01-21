В Польше призывают Путина не использовать тему Холокоста для своих "политических игр"

МИД Польши требует, чтобы президент России Владимир Путин не использовал тему Холокоста для удовлетворения своих политических амбиций во время присутствия в Иерусалиме 23 января. Там в этом году будут отмечать 75-летие освобождения концлагеря Освенцим.

Об этом рассказал заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вел Сеньк. Он отметил, что польский президент Анджей Дуда отклонил приглашение ехать в Иерусалим именно из-за лживыхе высказываний Путна в сторону Польши. Польский глава уверен, что в Израиле ситуация повторится, пишет Укринформ.

Призываем президента Российской Федерации не использовать память о жертвах Холокоста для политических игр,

– заявил Шинковский вел Сеньк.

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Президент Польши Анджей Дуда считает, что Путин воспользуется чествованием, чтобы усилить агрессивную политику между Россией и Польшей, добавил дипломат.

Наверное, это даст Путину возможность осуществлять дальнейшие попытки убеждать в собственной версии истории, причинах и ходе Второй мировой войны и легитимизировать действия России на международной арене,

– отметил заместитель главы польской дипломатии.

Почему возник конфликт между Польшей и Россией?

24 декабря на расширенной коллегии Минобороны РФ президент страны Владимир Путин назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского "антисемитской свиньей" и "нечистью". Кроме того, обвинил его в переговорах с Гитлером и поддержке его антисемитских взглядов. В Европарламенте речь Путина осудили и указали на российскую ответственность за провоцирование войны путем заключения пакта Молотова-Риббентропа.

Президент Польши Анджей Дуда объявил официальное решение не ехать в Иерусалим, ибо там дадут выступить Владимиру Путину, слова которого "противоречат исторической правде".

Чтобы сразу противодействовать лжи, в Польше решили создать специальный штаб, который будет реагировать на ложные высказывания Путина.

Что известно об Освенциме?

Концлагеря Освенцима появились в конце мая 1940 и просуществовали до января 1945 года. Там в период Второй Мировой войны погибли миллионы людей. Это был самый большой комплекс среди гитлеровских лагерей смерти на оккупированной территории Европы. В нем осуществлялись планы уничтожения других наций, в основном евреев, которых свозили туда из разных стран. Именно в Освенциме проводились страшные эксперименты над людьми. Число жертв сложно определить. Вероятнее всего речь идет о более полутора миллионе жертв 28 национальностей.