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      В Польше призывают Путина не использовать тему Холокоста для своих "политических игр"

      36 Читати новину українською
      Путина призвали не манипулировать важными темами / ukrinform

      МИД Польши требует, чтобы президент России Владимир Путин не использовал тему Холокоста для удовлетворения своих политических амбиций во время присутствия в Иерусалиме 23 января. Там в этом году будут отмечать 75-летие освобождения концлагеря Освенцим.

      Об этом рассказал заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вел Сеньк. Он отметил, что польский президент Анджей Дуда отклонил приглашение ехать в Иерусалим именно из-за лживыхе высказываний Путна в сторону Польши. Польский глава уверен, что в Израиле ситуация повторится, пишет Укринформ.

      Призываем президента Российской Федерации не использовать память о жертвах Холокоста для политических игр,
      – заявил Шинковский вел Сеньк.

      Также читайте: Всемирный форум Холокоста: Зеленский посетит Иерусалим, но не будет выступать с речью

      Президент Польши Анджей Дуда считает, что Путин воспользуется чествованием, чтобы усилить агрессивную политику между Россией и Польшей, добавил дипломат.

      Наверное, это даст Путину возможность осуществлять дальнейшие попытки убеждать в собственной версии истории, причинах и ходе Второй мировой войны и легитимизировать действия России на международной арене,
      – отметил заместитель главы польской дипломатии.

      Почему возник конфликт между Польшей и Россией?

      • 24 декабря на расширенной коллегии Минобороны РФ президент страны Владимир Путин назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского "антисемитской свиньей" и "нечистью". Кроме того, обвинил его в переговорах с Гитлером и поддержке его антисемитских взглядов. В Европарламенте речь Путина осудили и указали на российскую ответственность за провоцирование войны путем заключения пакта Молотова-Риббентропа.
      • Президент Польши Анджей Дуда объявил официальное решение не ехать в Иерусалим, ибо там дадут выступить Владимиру Путину, слова которого "противоречат исторической правде".
      • Чтобы сразу противодействовать лжи, в Польше решили создать специальный штаб, который будет реагировать на ложные высказывания Путина.

      Что известно об Освенциме?
      Концлагеря Освенцима появились в конце мая 1940 и просуществовали до января 1945 года. Там в период Второй Мировой войны погибли миллионы людей. Это был самый большой комплекс среди гитлеровских лагерей смерти на оккупированной территории Европы. В нем осуществлялись планы уничтожения других наций, в основном евреев, которых свозили туда из разных стран. Именно в Освенциме проводились страшные эксперименты над людьми. Число жертв сложно определить. Вероятнее всего речь идет о более полутора миллионе жертв 28 национальностей.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Новости Польши История Голокост Жертвы Анджей Дуда Владимир Путин
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