Польша была жертвой, а не виновником Второй мировой: ответ Европарламента Путину

В Европарламенте состоялась дискуссия на тему русских исторических манипуляций об ответственности Польши за начало Второй мировой войны. Большинство евродепутатов считают неправильным изображать жертв, в том числе Польшу, как преступников.

В обсуждении приняли участие более полусотни парламентариев, сообщает RMF24.

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Не все говорили в один голос, но большинство указывало на русскую ответственность за провоцирование войны путем заключения пакта Молотова-Риббентропа,

– говорится в сообщении.

Солидарность с Польшей выразила заместитель председателя Еврокомиссии Вера Юрова. "Европейская комиссия полностью отвергает любые ложные утверждения, которые пытаются исказить историю Второй мировой войны, или изображать жертвы, таких, как Польша, как преступников", – отметила она. По ее словам, такое искажение исторических фактов создает угрозу для демократического общества.

Юрову поддержала и евродепутатка СандраКалниете из Европейской народной партии. "Советский Союз несет ответственность за начало Второй мировой войны", – подчеркнула она.

Против высказываний Путина выступил и немецкий евродепутат Райнхард Бютикофер. "Этот тип преображения, перебрасывания исторической вины может стать первым шагом к идентификации целей для агрессии. ЕС должен быть настороже", – заявил он.

Что известно о заявлении Путина

24 декабря на расширенной коллегии Минобороны РФ президент страны Владимир Путин назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского "антисемитской свиньей" и "дрянью", а также обвинил его в переговорах с Гитлером и согласии с его антисемитскими взглядами.

В то же время хозяин Кремля отметил, что советские войска пересекли границу Польши только после того, как страна потеряла контроль над ситуацией. Мол, в тот момент власть Польши "была уже где-то на польско-румынской границе" и "разговаривать на эту тему не было с кем".

Как отреагировали поляки

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Путин неоднократно лгал о Польше и всегда делал это сознательно. По его словам, глава Кремля ведет себя так из-за давления международного сообщества.

Польша также заявила, что готова вести с Россией длительную информационную войну из-за скандальных заявлений президента России Владимира Путина о Второй Мировой. Главный раввин Польши также прокомментировал заявление Путина, назвав его вырванным из контекста.

Сначала в МИД был вызван посол России в Польше Сергей Андреев. Потом решили, что нужно вынести этот вопрос на более высокий уровень. В парламенте страны готовят закон, запрещающий Кремлю распространять свою пропаганду и ложь о польской истории.

Как отреагировала Германия