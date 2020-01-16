Польща була жертвою, а не винуватцем Другої світової: відповідь Європарламенту Путіну
У Європарламенті відбулася дискусія на тему російських історичних маніпуляцій про відповідальність Польщі за початок Другої світової війни. Більшість євродепутатів вважають неправильним зображати жертв, зокрема Польщу, як злочинців.
В обговоренні взяли участь понад півсотні парламентарів, повідомляє RMF24.
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Не всі говорили в один голос, але більшість вказувала на російську відповідальність за провокування війни шляхом укладення пакту Молотова-Ріббентропа,
– йдеться в повідомленні.
Солідарність з Польщею висловила заступниця голови Єврокомісії Вєра Юрова. "Європейська комісія повністю відкидає будь-які неправдиві твердження, які намагаються спотворити історію Другої світової війни, або зображати жертви, такі, як Польща, як злочинців", – зазначила вона. За її словами, таке спотворення історичних фактів створює загрози для демократичного суспільства.
Юрову підтримала і євродепутатка Сандра Калніете з Європейської народної партії. "Радянський Союз несе відповідальність за початок Другої світової війни", – підкреслила вона.
Проти висловлювань Путіна виступив і німецький євродепутат Рейнхард Бютікофер. "Цей тип перетворення, перекидання історичної провини може стати першим кроком до ідентифікації цілей для агресії. ЄС повинен бути насторожі", – заявив він.
Що відомо заяву Путіна
- 24 грудня на розширеній колегії Міноборони РФ президент країни Володимир Путін назвав посла Польщі в нацистській Німеччині Юзефа Липського "антисемітською свинею» та "поганню", а також звинуватив його у перемовинах з Гітлером та погодженням із його антисемітськими поглядами.
- Водночас господар Кремля наголосив, що радянські війська перетнули кордон Польщі лише після того, як країна втратила контроль над ситуацією. Мовляв, у той момент влада Польщі "була вже десь на польсько-румунському кордоні" і "розмовляти на цю тему не було з ким".
Як відреагували поляки
- Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Путін неодноразово брехав про Польщу та завжди робив це свідомо. За його словами, очільник Кремля поводиться так через тиск міжнародної спільноти.
- Польща також заявила, що є готовою вести з Росією тривалу інформаційну війну через скандальні заяви президента Росії Володимира Путіна про Другу Світову. Головний рабин Польщі також прокоментував заяву Путіна, назвавши її вирваною з контексту.
- Спочатку до МЗС викликали посла Росії в Польщі Сергія Андреєва. Потім вирішили, що потрібно винести це питання на вищий рівень. У парламенті країни готують закон, який заборонятиме Кремлю поширювати свою пропаганду та брехню щодо польської історії.
Як відреагувала Німеччина
Берлін нагадав Росії, що Третій Рейх та Радянський Союз поділили Польщу. Так у Німеччині відреагували на заяву Путіна про участь Польщі у "розв’язанні Другої Світової війни".