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      Польща була жертвою, а не винуватцем Другої світової: відповідь Європарламенту Путіну

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      У Європарламенті відповіли Путіну / glavcom.ua

      У Європарламенті відбулася дискусія на тему російських історичних маніпуляцій про відповідальність Польщі за початок Другої світової війни. Більшість євродепутатів вважають неправильним зображати жертв, зокрема Польщу, як злочинців.

      В обговоренні взяли участь понад півсотні парламентарів, повідомляє RMF24.

      Читайте також: Скандальні заяви Путіна: прем’єр Польщі обіцяє боротись за історичну правду

      Не всі говорили в один голос, але більшість вказувала на російську відповідальність за провокування війни шляхом укладення пакту Молотова-Ріббентропа,
      – йдеться в повідомленні.

      Солідарність з Польщею висловила заступниця голови Єврокомісії Вєра Юрова. "Європейська комісія повністю відкидає будь-які неправдиві твердження, які намагаються спотворити історію Другої світової війни, або зображати жертви, такі, як Польща, як злочинців", – зазначила вона. За її словами, таке спотворення історичних фактів створює загрози для демократичного суспільства.

      Юрову підтримала і євродепутатка Сандра Калніете з Європейської народної партії. "Радянський Союз несе відповідальність за початок Другої світової війни", – підкреслила вона.

      Проти висловлювань Путіна виступив і німецький євродепутат Рейнхард Бютікофер. "Цей тип перетворення, перекидання історичної провини може стати першим кроком до ідентифікації цілей для агресії. ЄС повинен бути насторожі", – заявив він.

      Що відомо заяву Путіна

      • 24 грудня на розширеній колегії Міноборони РФ президент країни Володимир Путін назвав посла Польщі в нацистській Німеччині Юзефа Липського "антисемітською свинею» та "поганню", а також звинуватив його у перемовинах з Гітлером та погодженням із його антисемітськими поглядами.
      • Водночас господар Кремля наголосив, що радянські війська перетнули кордон Польщі лише після того, як країна втратила контроль над ситуацією. Мовляв, у той момент влада Польщі "була вже десь на польсько-румунському кордоні" і "розмовляти на цю тему не було з ким".

      Як відреагували поляки

      Як відреагувала Німеччина

      Берлін нагадав Росії, що Третій Рейх та Радянський Союз поділили Польщу. Так у Німеччині відреагували на заяву Путіна про участь Польщі у "розв’язанні Другої Світової війни".

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Володимир Путін Новини Росії Історія Новини Польщі Війна СРСР Євросоюз Європарламент
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