Скандальні заяви Путіна: прем’єр Польщі обіцяє боротись за історичну правду
Після скандальних заяв Путіна прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що уряд і керівна партія "Право і справедливість" відстоюватимуть правду та історичну пам’ять.
Про це він висловився на новорічній зустрічі з партійними структурами в регіоні Підкарпаття, повідомляє "Польське радіо".
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Моравецький у відповідь на провокативні слова очільника Кремля щодо Другої світової війни оприлюднив заяву, в якій написано, що Володимир Путін багато разів брехав на тему Польщі.
Немає майбутнього без історичної правди, і від того, хто переможе у цьому змаганні за пам’ять, залежить, чи нас будуть називати спільниками злочинців, людей, які в минулому припускалися помилок, чи ми гордо триматимемо голову високо, як спадкоємці знаменитих героїв часів найстрашнішої Другої світової війни,
– сказав Моравецький.
Якими словами Путін розізлив Польщу?
- 24 грудня на розширеній колегії Міноборони Путін назвав посла Польщі в нацистській Німеччині Юзефа Липського "антисемітською свинею "і "поганню" та звинуватив його у перемовинах з Гітлером та погодженням із його антисемітськими поглядами.
- Путін також сказав, що радянські війська перетнули кордон Польщі лише після того, як країна втратила контроль над ситуацією. Мовляв, у той момент влада Польщі"була вже десь на польсько-румунському кордоні" "розмовляти на цю тему не було з ким".
Як вже відреагувала Польща?
- Спочатку до МЗС викликали посла Росії в Польщі Сергія Андреєва. Потім вирішили, що потрібно винести це питання на вищий рівень.
- У парламенті країни готують закон, який заборонятиме Кремлю поширювати свою пропаганду та брехню щодо польської історії.
- Польща також заявила, що є готовою вести з Росією тривалу інформаційну війну через скандальні заяви президента Росії Володимира Путіна про Другу Світову. Головний рабин Польщі також прокоментував заяву Путіна, назвавши її вирваною з контексту.