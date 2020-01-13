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      Скандальные заявления Путина: премьер Польши обещает бороться за историческую правду

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      Премьер Польши пообещал бороться за историческую правду после заявлений Путина / PAP

      После скандальных заявлений Путина премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правительство и правящая партия "Право и справедливость" будут отстаивать правду и историческую память.

      Об этом он высказался на новогодней встрече с партийными структурами в регионе Прикарпатья, сообщает "Польское радио".

      Интересно: Путь России к нормализации отношений с ЕС идет через оккупированные территории Украины, – правительство Польши

      Моравецкий в ответ на провокационные слова главы Кремля в отношении Второй мировой войны обнародовал заявление, в котором написано, что Владимир Путин много раз лгал на тему Польши.

      Нет будущего без исторической правды, и от того, кто победит в этом соревновании за память, зависит, будут ли нас называть пособниками преступников, людей, которые в прошлом допускали ошибки, или мы будем гордо держать голову высоко как наследники знаменитых героев времен страшной Второй мировой войны,
      – сказал Моравецкий.

      Какими словами Путин разозлил Польшу?

      • 24 декабря на расширенной коллегии Минобороны Путин назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского "антисемитской свиньей "и "дрянью" и обвинил его в переговорах с Гитлером и согласии с его антисемитскими взглядами.
      • Путин также сказал, что советские войска пересекли границу Польши только после того, как страна потеряла контроль над ситуацией. Мол, в тот момент власть Польши "была уже где-то на польско-румынской границе" "разговаривать на эту тему не с кем".

      Как отреагировала Польша?

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики История Новости Польши
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