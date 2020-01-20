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      В Польше создают специальный штаб, который будет реагировать на ложь Путина

      24 Читати новину українською
      Польша готовится отвечать на ложь, которую Путин расскажет в Израиле / коллаж 24 канала

      В канцелярии польского президента Анджея Дуды создают кризисный штаб, который будет заниматься реагированием на пропагандистские заявления руководителя Кремля Владимира Путина. В частности, штаб будет реагировать на ложь Путина в отношении Польши в исторических вопросах.

      Таким образом польские власти готовится к 75 годовщине Холокоста, информирует издание RMF24.

      Важно! Польша была жертвой, а не виновником Второй мировой: ответ Европарламента Путину

      По случаю дня памяти жертв Холокоста в Израиле состоится всемирный форум. Среди прочих в Иерусалиме выступит и российский президент Владимир Путин.

      Что известно о Дне памяти жертв Холокоста?Международный День памяти жертв Холокоста ежегодно отмечается 27 января. Памятная дата учреждена решением Генассамблеи ООН в 2005 году.

      Дату выбрали в честь дня, когда войска Первого Украинского фронта освободили узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау. За время существования концлагеря в нем по разным оценкам погибло до 2,2 миллиона человек. В 2020 году мир отмечает 75 годовщину освобождения узников лагеря.

      Кризисный штаб будет состоять из экспертов в сфере коммуникаций и историков. Их основной задачей будет выявление и реагирование на ложь Путина по горячим следам. В частности, поляки боятся, что российский лидер в очередной раз будет рассказывать об "участии Польши в уничтожении евреев".

      Для чего полякам кризисный штаб против Путина?Причина до невозможности банальна – поляков достала ложь Путина на исторические темы. Против Польши лидер Кремля использует те же методы, что и против Украины – просто искажает исторические факты, пытаясь выставить оппонента "военным преступником".

      Как Путин врал о Польше: свежие примеры

      Ложь: среди прочего Владимир Путин врал о начале Второй мировой войны. По его словам, она началась "из-за сговора Польши и Германии". Подписание Пакта Молотова-Риббентропа он признает, но "это ничего не значит".

      Правда: на самом деле же договоренность между СССР и Германией стала предпосылкой для начала войны. В ней оба государства разделили сферы влияния в Европе, а после почти одновременно напали на Польшу с разных флангов.

      К слову: Дуда не поедет в Израиль, ему не дадут там выступить, а Путину – дадут

      Ложь: кроме того, Путин называл посла Польши в гитлеровской Германии Юзефа Липского "антисемитской свиньей". Мол, тот соглашался и поддерживал позицию Третьего Рейха в отношении евреев.

      Правда: на танцы Путина на костях ответил уже главный раввин Польши Михаил Шудря. Он заявил, что российский лидер распространяет ложь, основанную на единой фразе, вырванной из контекста. Мол, Польша перед войной поддерживала эмиграцию евреев из Германии, чему способствовали военные и дипломаты, среди которых и Липский.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Новости Польши История Новости России Российская пропаганда Голокост Новости Израиля Анджей Дуда Владимир Путин
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