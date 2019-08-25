Кравчук пригадав, як Україну всі розглядали, як частину Росії

Перший президент України Леонід Кравчук під час перебування на посаді провів чимало зустрічей з іноземними лідерами. На кожній з них мовилося про збереження відносин України з Росією.

Зокрема, Кравчук розповів в інтерв'ю "Сегодня", як він у 1992 році приїхав з візитом до США. Тоді президентом США був Джордж Буш-старший. Лідери держав розмовляли і про суто українські проблеми, і про українсько-американські, "хто у нас партнер, хто стратегічний і не стратегічний партнер, і, звичайно, торкнулися теми Росії".

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Я не пам'ятаю жодної пропозиції, де б не було акценту, що нам потрібно забувати, що ми повинні налагоджувати нормальні відносини з Росією,

– сказав Кравчук.

Він також нагадав про приїзд у 1990 році британської "залізної леді" Маргарет Тетчер. Вона виступила в українському парламенті і теж закликала не забувати про необхідність відносин з Москвою.

За словами Кравчука, не можна порівнювати Україну з Польщею або Чехією – "вони вже тоді були десь у західному світі, старому, але західному".

Україну всі розглядали, як частину Росії. І коли говорили про Україну, то дивилися на неї крізь призму Кремля. Ми не могли цього не враховувати. Навіть коли ставилося питання про вивезення ядерної зброї, нам сказали, що будуть санкції, якщо ми цього не зробимо,

– розповів перший президент України.

Він пояснив, що з 1917 року Україна була у складі СРСР,. А з 1654 року, 340 років, Україна була з Росією. Ні в Польщі, ні в Чехії такої історії немає. Тож Захід звик дивитися на Україну крізь призму Росії.

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"Тому не можна говорити, що у нас тоді були можливості, а ми ними не скористалися. По-перше, Європа і західний світ в цілому дивилися по-іншому на Україну. По-друге, ми були не готові", – резюмував Кравчук.