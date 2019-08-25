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      Кравчук вспомнил, как Украину все рассматривали частью России

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      Кравчук вспомнил, как Украину все рассматривали частью России

      Первый президент Украины Леонид Кравчук во время пребывания на должности провел немало встреч с иностранными лидерами. На каждой из них говорилось о сохранении отношений Украины с Россией.

      В частности, Кравчук рассказал в интервью "Сегодня", как он в 1992 году приехал с визитом в США. Тогда президентом США был Джордж Буш-старший. Лидеры государств разговаривали и о сугубо украинских проблемах, и об украинско-американских, "кто у нас партнер, кто стратегический и не стратегический партнер, и, конечно, затронули тему России".

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      Я не помню ни одного предложения, где бы не было акцента, что нам нужно забывать, что мы должны налаживать нормальные отношения с Россией,
      – сказал Кравчук.

      Он также напомнил о приезде в 1990 году британской "железной леди" Маргарет Тэтчер. Она выступила в украинском парламенте и тоже призвала не забывать о необходимости отношений с Москвой.

      По словам Кравчука, нельзя сравнивать Украину с Польшей или Чехией – "они уже тогда были где-то в западном мире, старом, но западном".

      Украину все рассматривали как часть России. И когда говорили об Украине, то смотрели на нее сквозь призму Кремля. Мы не могли этого не учитывать. Даже когда ставился вопрос о вывозе ядерного оружия, нам сказали, что будут санкции, если мы этого не сделаем,
      – рассказал первый президент Украины.

      Он пояснил, что с 1917 года Украина была в составе СССР, а с 1654 года, 340 лет, Украина была с Россией. Ни у Польши, ни у Чехии такой истории нет. Поэтому Запад привык смотреть на Украину через призму России.

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      "Поэтому нельзя говорить, что у нас тогда были возможности, а мы ими не воспользовались. Во-первых, Европа и западный мир в целом смотрели по-другому на Украину. Во-вторых, мы были не готовы", – резюмировал Кравчук.

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      Теги: Новости России Новости политики Новости Украины Украина – Россия Леонид Кравчук День Независимости История СССР
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