06:43
24 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Захарова "метит" на кресло Кадырова. Когда умрет Путин
      Вєсті Кремля
      21:18, 23 августа
      Вести.UA: Портнов заставляет Порошенко заниматься спортом. Украинцы о независимости
      Вєсті.UA
      18:55, 23 августа
      Кто и за сколько продает государственные корабли: резонансное расследование
      ЦРУ
      09:00, 23 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Они понимали ее по-другому, – Кравчук объяснил, почему коммунисты проголосовали за независимость

      203 Читати новину українською
      Леонид Кравчук
      Леонид Кравчук / Фото из открытых источников

      Первый президент Украины Леонид Кравчук в программе "Независимость. Как это было" рассказал, что коммунисты тогда, в конце 90-х годов, понимали необходимость изменений и были согласны на них. Однако вряд ли они понимали, куда заведет этот путь.

      По его словам, тогда пришли к выводу, что если не менять ситуацию, а настаивать на производстве тех форм и методов управления, которые были до этого и в советской системе, то государство не выдержит.

      Читайте также: Кравчук о легализации марихуаны: нельзя отказываться от того, что имеет положительное влияние

      И эти движения, которые начались в Украине, в том числе и Народный рух, показали, что это правда. Поэтому коммунисты искали ответ на этот вопрос очень тщательно.

      Я думаю, что это была основная причина того, что они голосовали за независимость. Однако есть одно "но"  они не воспринимали ее как национал-партриоты. Они воспринимали и понимали независимость как большую независимость от центра. То есть, право принимать самим решения, право оставлять себе часть тех доходов, которые производились в Украине,
      – заключил Леонид Кравчук.

      Он добавил: коммунисты думали, что хозяйственная, экономическая и социальная политика будут формироваться на месте.

      Как Украина будет отмечать 28-й День Независимости?Президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому парада на День Независимости не будет. Гарант назвал ежегодный парад "помпезным и затратным". Путем экономии средств от отмены парада, гарант предлагает выделить 300 миллионов гривен для премии украинским военным: солдатам срочной службы, сержантам, офицерам, бойцам, которые выполняют задачи в зоне проведения ООС.

      Следовательно, в этом году Украина будет отмечать День Независимости по новому осовремененному сценарию. В Киеве пройдет Шествие достоинства, а после него глава государства выступит с обращением к украинцам. Впоследствии в центре Киева состоится грандиозный концерт.

      Также в Киеве пройдет еще одно шествие – Марш защитников. Его проводят ветеранские союзы, волонтеры и семьи погибших украинских военных. Участие в нем уже подтвердили более 9 тысяч ветеранов со всей Украины. По словам организаторов, на параде ветеранов не будет ни одного из президентов, каких-либо политиков или партийных флагов.

      blog_ava
      Ломаченко против Кэмпбелла: что прогнозируют букмекеры
      23 августа
      168
      Теги: Новости Украины СССР День Независимости Леонид Кравчук
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 23 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      ЦИК официально зарегистрировала новых депутатов, теперь таких – 395: список
      сегодня , 01:33 ЦИК официально зарегистрировала новых депутатов, теперь таких – 395: список
      398
      Дональд Трамп сошел с ума?
      сегодня , 01:15 Дональд Трамп сошел с ума?
      Іван Яковина 342
      Главные новости 23 августа: новые кандидаты в Кабмин, ДТП с участием тещи Притулы и День флага
      23 августа , 22:50 Главные новости 23 августа: новые кандидаты в Кабмин, ДТП с участием тещи Притулы и День флага
      376
      Підпільний прапор України і як змінилися зрадники після анексії: новини Кримнаша
      23 августа , 22:00 Підпільний прапор України і як змінилися зрадники після анексії: новини Кримнаша
      КРЫМский бандеровец 1417
      Как медиа и украинская музыка помогли завоевать независимость для Украины
      23 августа , 21:30 Как медиа и украинская музыка помогли завоевать независимость для Украины
      Антон Голобородько 91
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук