Они понимали ее по-другому, – Кравчук объяснил, почему коммунисты проголосовали за независимость

Первый президент Украины Леонид Кравчук в программе "Независимость. Как это было" рассказал, что коммунисты тогда, в конце 90-х годов, понимали необходимость изменений и были согласны на них. Однако вряд ли они понимали, куда заведет этот путь.

По его словам, тогда пришли к выводу, что если не менять ситуацию, а настаивать на производстве тех форм и методов управления, которые были до этого и в советской системе, то государство не выдержит.

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И эти движения, которые начались в Украине, в том числе и Народный рух, показали, что это правда. Поэтому коммунисты искали ответ на этот вопрос очень тщательно.

Я думаю, что это была основная причина того, что они голосовали за независимость. Однако есть одно "но" – они не воспринимали ее как национал-партриоты. Они воспринимали и понимали независимость как большую независимость от центра. То есть, право принимать самим решения, право оставлять себе часть тех доходов, которые производились в Украине,

– заключил Леонид Кравчук.

Он добавил: коммунисты думали, что хозяйственная, экономическая и социальная политика будут формироваться на месте.

Как Украина будет отмечать 28-й День Независимости?Президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому парада на День Независимости не будет. Гарант назвал ежегодный парад "помпезным и затратным". Путем экономии средств от отмены парада, гарант предлагает выделить 300 миллионов гривен для премии украинским военным: солдатам срочной службы, сержантам, офицерам, бойцам, которые выполняют задачи в зоне проведения ООС.



Следовательно, в этом году Украина будет отмечать День Независимости по новому осовремененному сценарию. В Киеве пройдет Шествие достоинства, а после него глава государства выступит с обращением к украинцам. Впоследствии в центре Киева состоится грандиозный концерт.



Также в Киеве пройдет еще одно шествие – Марш защитников. Его проводят ветеранские союзы, волонтеры и семьи погибших украинских военных. Участие в нем уже подтвердили более 9 тысяч ветеранов со всей Украины. По словам организаторов, на параде ветеранов не будет ни одного из президентов, каких-либо политиков или партийных флагов.