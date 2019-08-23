Вони розуміли її по-іншому, – Кравчук пояснив, чому комуністи проголосували за незалежність

Перший президент України Леонід Кравчук в програмі "Незалежність. Як це було" розповів, що комуністи тоді, в кінці 90-х років, розуміли необхідність змін і погоджувалися на них. Проте навряд вони розуміли, куди заведе цей шлях.

За його словами, тоді прийшли до висновку, що якщо не змінювати ситуацію, а наполягати у провадженні тих форм і методів управління, які були до цього і в радянській системі, то держава не витримає.

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І ці рухи, які розпочалися в Україні, в тому числі й Народний рух, засвідчили, що це правда. Тому комуністи шукали вдповідь на це питання дуже ретельно.

Я думаю, що це була основна причина того, що вони голосували за незалежність. Проте є одне "але" – вони не сприймали її, як націонал-партріоти. Вони сприймали і розуміли незалежність, як більша незалежність від центру. Тобто, право приймати самим рішення, право залишати собі частину тих доходів, які вироблялися в Україні,

– зявив Леонід Кравчук.

Він додав: комуністи думали, що господарська, економічна та соціальна політика буде формуватися на місці.

Відео повної програми "Незалежність. Як це було"

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