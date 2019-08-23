23:56
23 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Захарова "мітить" на крісло Кадирова. Коли помре Путін
      Вєсті Кремля
      21:17, сьогодні
      Вєсті.UA: Портнов змушує Порошенка займатися спортом. Українці про незалежність
      Вєсті.UA
      18:51, сьогодні
      Хто і за скільки розпродує державні кораблі: резонансне розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВЕРХОВНА РАДА

      Вони розуміли її по-іншому, – Кравчук пояснив, чому комуністи проголосували за незалежність

      347 Читать новость на русском
      Леонід Кравчук
      Леонід Кравчук / Фото з відкритих джерел

      Перший президент України Леонід Кравчук в програмі "Незалежність. Як це було" розповів, що комуністи тоді, в кінці 90-х років, розуміли необхідність змін і погоджувалися на них. Проте навряд вони розуміли, куди заведе цей шлях.

      За його словами, тоді прийшли до висновку, що якщо не змінювати ситуацію, а наполягати у провадженні тих форм і методів управління, які були до цього і в радянській системі, то держава не витримає.

      Читайте також: Кравчук про легалізацію марихуани: Не можна відмовлятися від того, що має позитивний вплив

      І ці рухи, які розпочалися в Україні, в тому числі й Народний рух, засвідчили, що це правда. Тому комуністи шукали вдповідь на це питання дуже ретельно.

      Я думаю, що це була основна причина того, що вони голосували за незалежність. Проте є одне "але" – вони не сприймали її, як націонал-партріоти. Вони сприймали і розуміли незалежність, як більша незалежність від центру. Тобто, право приймати самим рішення, право залишати собі частину тих доходів, які вироблялися в Україні,
      – зявив Леонід Кравчук.

      Він додав: комуністи думали, що господарська, економічна та соціальна політика буде формуватися на місці.

      Відео повної програми "Незалежність. Як це було"

      Читайте інші випуски програм з циклу "Незалежність. Як це було" про українську політику, про обороноздатність, про гуманітарну політику та про виклики на міжнародній арені.

      blog_ava
      Хода гідності замість параду: у чому різниця
      сьогодні
      7323
      Теги: Новини України День Незалежності Леонід Кравчук СРСР
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 23 серпня: нові кандидати у Кабмін, ДТП за участю тещі Притули та День прапора
      сьогодні , 22:39 Головні новини 23 серпня: нові кандидати у Кабмін, ДТП за участю тещі Притули та День прапора
      1186
      Підпільний прапор України і як змінилися зрадники після анексії: новини Кримнаша
      сьогодні , 22:00 Підпільний прапор України і як змінилися зрадники після анексії: новини Кримнаша
      КРЫМский бандеровец 1008
      Як медіа та українська музика допомогли вибороти незалежність для України
      сьогодні , 21:30 Як медіа та українська музика допомогли вибороти незалежність для України
      Антон Голобородько 178
      Хода гідності замість параду: у чому різниця
      сьогодні , 19:00 Хода гідності замість параду: у чому різниця
      Світлана Попова 7322
      Помер Девід Кох: біографія, кар’єра і статки мільярдера
      сьогодні , 18:32 Помер Девід Кох: біографія, кар’єра і статки мільярдера
      Ірина Лаб'як 1253
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук