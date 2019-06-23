Кравчук про легалізацію марихуани: Не можна відмовлятися від того, що має позитивний вплив

Перший президент України Леонід Кравчук підтримує ідею легалізації медичної марихуани. Проте перш, ніж приймати такий закон в Україні, слід створити спеціальну комісію, яка б зважила всі плюси та мінуси, вважає він.

Ніколи ні від чого, що має позитивний вплив не слід відмовлятися, сказав Леонід Кравчук в інтерв’ю Ad Astra. Так перший український президент прокоментував питання журналіста щодо легалізації медичної марихуани в Україні.

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Світовий досвід треба вивчити досконало, його не можна переймати просто на словах. Для цього має бути створена комісія професіоналів високого рангу, яка б на практиці вивчила це питання. Це має бути дискусія, зіставлення думок, практичних висновків, опитування людей, які пройшли через таку страшну хворобу, як рак,

– зазначив Кравчук.

Він додав, що особисто підтримує ідею легалізації медичної марихуани.

В принципі, я підтримую…Підхід!

– наголосив перший президент.

Зазначимо, що згідно з останніми опитуваннями групи "Рейтинг", які проводили у травні цього року, третина українців повністю підтримує легалізацію медичної марихуани.

Так, легалізацію медичного канабісу повністю підтримують 30% українців і частково підтримують ще 28%. Проти цієї ідеї виступають 33% опитаних українців.

Найбільше легалізацію медичної марихуани підтримують жителі Києва, чоловіки, люди молодого віку і заможні люди.

Що таке марихуана? Вчені називають її канабісом, є також й інша назва – конопля. Це – рослина, яка містить значну кількість речовин, як психоактивних, так і інших. Основний психоактивний компонент з листя конопель – ТГК (тетрагідроканабінол). Не психоактивний, а який застосовують у медицині – канабідіол (CBD).



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Де марихуана є легалізованою: інфографіка 24 каналу