Почему мир не хотел признавать независимость Украины: заявление Кравчука

Именно референдум Михаила Горбачева стал основной преградой для признания Украины в мире. Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, в чем была главная проблема.

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что Михаил Горбачев хотел изменить центральную власть так, чтобы ее поддержали. Поэтому 17 марта 1991 года он провозгласил Всесоюзный референдум о сохранении СССР. Об этом первый Президент Украины Леонид Кравчук рассказал в программе "Независимость. Как это было".

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Первый Президент Украины заявил, что послы начали появляться только после референдума 1991 года о провозглашении независимости Украины. А до этого ни одна страна в мире не признавала Украину.

Вопрос тогда звучал так: "Считаете ли вы необходимым сохранение СССР как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности". Именно этот референдум и стал формальной преградой для признания украинской независимости в мире,

– Леонид Кравчук.



Леонид Кравчук

Кравчук пояснил, что принятие акта о государственной независимости – не работало. Представители стран отвечали, что из-за референдума Горбачева, который состоялся 17 марта 1991 года, нельзя преодолеть решение Верховной Рады.



Первый Президент сообщил, что после проведения референдума о провозглашении независимости Украины начали появляться иностранные послы.