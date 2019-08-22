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      Чому світ не хотів визнавати незалежність України: заява Кравчука

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      Леонід Кравчук
      Леонід Кравчук / vgolos.com.ua

      Саме референдум Михайла Горбачова став основною перепоною для визнання України у світі. Перший президент України Леонід Кравчук розповів у чому була головна проблема.

      Кравчук розповів, що Михайло Горбачов хотів змінити центральну владу так, щоб її підтримали. Тому 17 березня 1991 року він проголосив Всесоюзний референдум про збереження СРСР. Про це перший Президент України розповів у програмі "Незалежність. Як це було".

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      Перший Президент України заявив, що посли почали з’являтися тільки після референдуму 1991 року щодо проголошення незалежності України. А до цього жодна країна у світі не визнавала України.

      Питання тоді звучало так: "Чи вважаєте ви за необхідне збереження СРСР як оновленої федерації рівноправних суверенних республік, у якій будуть повною мірою гарантуватися права і свободи людини будь-якої національності". Саме цей референдум і став формальною перепоною для визнання української незалежності у світі,
      – Леонід Кравчук.

      Леонід Кравчук
      Леонід Кравчук

      Кравчук пояснив, що прийняття акту про державну незалежність – не працювало. Представники країн відповідали, що через референдум Горбачова, який відбувся 17 березня 1991 року, не можна подолати рішення Верховної Ради.

      Перший Президент повідомив, що тільки після проведення референдуму щодо проголошення незалежності України почали з'являтися іноземні посли.

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      Теги: Новини України Новини політики Леонід Кравчук День Незалежності Новини Польщі СРСР Новини США Історія
      Джерело: 24 канал
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