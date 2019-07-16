Конституційний суд визнав декомунізацію законною, – ЗМІ

Конституційний Суд України у закритому режимі розглянув справу за поданням 46 нардепів щодо конституційності закону про декомунізацію. Суд визнав закон конституційним.

Про це "Українській правді" повідомило джерело, наближене до розгляду питання. Наразі на офіційному сайті суду рішення немає.

Важливо: Декомунізації бути? Чому в Україні скасовують перейменування вулиць

Подання до Конституційного суду щодо визнання неконституційним закону про декомунізацію подали народні депутати від "Опозиційного блоку" та інших фракцій у травні 2017 року.

Вранці у Києві відбувалася перша вулична акція Фонду "Повернись живим". Мітингувальники вийшли під стіни Конституційного суду проти відміни декомунізації. Мітингувальники принесли плакати "Назад до СРСР", "Маленький мальчик нашел молоток и возвратил Украину в совок" та "Суддя! А ти зберіг свій партквиток". Як це було – читайте за посиланням.

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Що відомо про декомунізацію в Україні?Декомунізація – процес позбавлення від наслідків комуністичної ідеології, що розпочався в часи розпаду СРСР та активізувався під час ленінопаду в період Революції гідності.



Верховна Рада ухвалила пакет законів 9 квітня 2015 року, які передбачають декомунізацію. 16 грудня 2015 року Окружний адміністративний суд Києва заборонив діяльність Комуністичної партії України. Вулиці в Україні і справді почали перейменовувати, а пам'ятники відомим діячам СРСР – звалювати. Однак дехто законом таки нехтує – нещодавно у Харкові повернули на місце пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову.