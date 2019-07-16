16:10
16 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Що приховують Трамп і Путін. Демократія по-російськи
      Вєсті Кремля
      21:19, 15 липня
      Вєсті. UA: Бойко кличе Меркель в "Опоплатформу". Революційний крок Парубія
      Вєсті.UA
      20:50, 15 липня
      Куди поділися гроші нафтового магната Курченка: нові деталі резонансного розслідування
      ЦРУ
      11:25, 15 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Конституційний суд визнав декомунізацію законною, – ЗМІ

      671 Читать новость на русском
      Знесення пам'ятника Леніну
      Знесення пам'ятника Леніну / slovoidilo.ua

      Конституційний Суд України у закритому режимі розглянув справу за поданням 46 нардепів щодо конституційності закону про декомунізацію. Суд визнав закон конституційним.

      Про це "Українській правді" повідомило джерело, наближене до розгляду питання. Наразі на офіційному сайті суду рішення немає.

      Важливо: Декомунізації бути? Чому в Україні скасовують перейменування вулиць

      Подання до Конституційного суду щодо визнання неконституційним закону про декомунізацію подали народні депутати від "Опозиційного блоку" та інших фракцій у травні 2017 року.

      Вранці у Києві відбувалася перша вулична акція Фонду "Повернись живим". Мітингувальники вийшли під стіни Конституційного суду проти відміни декомунізації. Мітингувальники принесли плакати "Назад до СРСР", "Маленький мальчик нашел молоток и возвратил Украину в совок" та "Суддя! А ти зберіг свій партквиток". Як це було – читайте за посиланням.

      Читайте також: Разумков про декомунізацію: мають вирішувати місцеві референдуми

      Що відомо про декомунізацію в Україні?Декомунізація – процес позбавлення від наслідків комуністичної ідеології, що розпочався в часи розпаду СРСР та активізувався під час ленінопаду в період Революції гідності.

      Верховна Рада ухвалила пакет законів 9 квітня 2015 року, які передбачають декомунізацію. 16 грудня 2015 року Окружний адміністративний суд Києва заборонив діяльність Комуністичної партії України. Вулиці в Україні і справді почали перейменовувати, а пам'ятники відомим діячам СРСР – звалювати. Однак дехто законом таки нехтує – нещодавно у Харкові повернули на місце пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову.

      blog_ava
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні
      55913
      Теги: Новини України Новини політики СРСР Законодавство Судді Конституційний суд Декомунізація
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні , 11:10 Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      55908
      Давайте поговоримо: відома дата телемосту між 24 каналом і грузинським Руставі-2 (відео)
      сьогодні , 13:00 Давайте поговоримо: відома дата телемосту між 24 каналом і грузинським Руставі-2 (відео)
      3748
      Російський додаток FaceApp: чи існує небезпека для українців
      сьогодні , 16:06 Російський додаток FaceApp: чи існує небезпека для українців
      10
      Когда и как произойдет колонизация Луны
      сьогодні , 15:30 Когда и как произойдет колонизация Луны
      Іван Яковина 155
      Зеленский проиграл Путину в первом раунде
      сьогодні , 15:11 Зеленский проиграл Путину в первом раунде
      Блог Соцмережі 6409
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук