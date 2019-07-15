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      Разумков про декомунізацію: мають вирішувати місцеві референдуми

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      Разумков пропонує референдуми для вирішення питань декомунізації
      Разумков пропонує референдуми для вирішення питань декомунізації / 24 канал

      Питання декомунізації повинні розглядати на рівні Верховної Ради. Рішення про перейменування населених пунктів мають приймати місцеві жителі на референдумах.

      Він пояснив, що навіть місцеві ради не завжди теж відображають у повному обсязі ті інтереси, які є у місцевих жителів, про це сказав  голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков в ефірі програми “Факти тижня” на телеканалі ICTV.

      Важливо: Декомунізації бути? Чому в Україні скасовують перейменування вулиць

      Водночас Разумков нагадав, що введення інструменту референдумів є однією з ключових програмних речей у президентській кампанії Володимира Зеленського та партії "Слуга народу".

      Декомунізація – це процес, який було розпочато досить давно, і ми з вами спостерігали перейменування міст, сіл. Це можливо. Проблема полягає в іншому: чи повинні приймати рішення ті, хто безпосередньо там знаходиться і живе,
      – додав він. 

      Зазначимо, схожу позизцію щодо питань декомунізації раніше озвучував і керівник Офісу Президента Андрій Богдан. Зокрема, на місцевому референдумі він запропонував вирішити  питання скасування перейменування проспектів Степана Бандери і Романа Шухевича у Києві.

      9 квітня 2015 року ВР  підтримала внесений Кабміном законопроект про засудження комуністичного та нацистського тоталітарних режимів, а також заборонила їх пропаганду та символіку. Пропаганда визнається наругою над пам’яттю мільйонів жертв цих режимів.  Після того, як закон набув чинності, в Україні почали перейменовувати вулиці та міста з радянським корінням.

      Що не так із проведенням місцевих референдумів?

      В Україні наразі немає закону про місцеві референдуми. Тому механізм проведення є абсолютно незрозумілим. До того ж у Європі немає загальної практики вирішення подібних питань на референдумах. Зазвичай питання найменувань вулиць і проспектів вирішує місцева влада

      Окрім того, проведення такого референдуму – процедура дорога. Зокрема, юрист Василь Мірошниченко пояснив 24 каналу, що вартість проведення таких референдумів сьогодні не є виправданою, оскільки в Україні – війна. 

      Скандальні скасування перейменувань 

      Тим часом в Україні скасовують перейменування об'єктів, яких раніше позбавили радянських назв. Так, окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської міської ради щодо перейменування двох проспектів на честь Степана Бандери (колисьМосковський) та Романа Шухевича (в минулому – генерала Ватутіна).

      Ще 8 травня мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що хоче повернути одному з проспектів міста ім’я маршала СРСР часів керівництва Йосипа Сталіна – Георгія Жукова. Рішення депутати міськради розглянули 19 червня. Так, "за" проголосували 59 депутатів, проти – 13. Звісно, 21 червня Кернес підписав рішення міськради.


      Чим відомі люди, чиї імена носять (і носили) згадані проспекти

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      Теги: Новини України Новини політики Референдум Дмитро Разумков Декомунізація Історія Слуга народу Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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