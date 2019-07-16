У Києві люди вийши на протест проти відміни декомунізації: фото

У Києві проходить перша вулична акція Фонду "Повернись живим". Мітингувальники вийшли під стіни Конституційного суду проти відміни декомунізації.

Справа у тому, що сьогодні, 16 липня, Конституційний Суд України у закритому режимі продовжить розгляд справи за поданням 46 нардепів щодо конституційності закону про засудження комуністичного та нацистського тоталітарних режимів , а також заборони їх пропаганди та символіки.

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Іншими словами, судді КСУ спробують відмінити декомунізацію.



Плакати, які принесли мітингувальники до Конституційного суду/ 24 канал

Мітингувальники принесли плакати "Назад до СРСР", "Маленький мальчик нашел молоток и возвратил Украину в совок" та "Суддя! А ти зберіг свій партквиток?!".

Творчість мітингувальників/ 24 канал

Усім охочим протестувальникам видають піонерські хусточки.

Цей закон є найбільшою нашою перемогою та здобутоком за останні роки. Тому що комуністичне минуле несло тільки зло для України й неможна допустити, щоб це зло досі культивувалося. Це терор, Голодомор, репресії, концтабори й список можна продовжувати далі,

– пояснила учасницю фонду "Повернись живим" Олена.



Протест під Коституційним судом/ 24 канал

Зазначимо, що закрите засідання Конституційного суду уже розпочалося о 10 ранку.

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Що відомо про декомунізацію в Україні? Декомунізація – процес позбавлення від наслідків комуністичної ідеології, що розпочався в часи розпаду СРСР та активізувався під час ленінопаду в період Революції гідності.



Верховна Рада ухвалила пакет законів 9 квітня 2015 року, які передбачають декомунізацію. 16 грудня 2015 року Окружний адміністративний суд Києва заборонив діяльність Комуністичної партії України. Вулиці в Україні і справді почали перейменовувати, а пам'ятники відомим діячам СРСР – звалювати. Однак дехто законом таки нехтує – нещодавно у Харкові повернули на місце пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову.

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