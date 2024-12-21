Які ковзанки працюють у Львові зараз – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Ковзанка в Emily Resort – найдорожча у Львові

Хоча фактично ковзанка Emily Resort розташована у Винниках, що за 4 кілометри від Львова, її вважають найдорожчою у місті. Неймовірна панорама озера та лісу, прокат ковзанів та місткість до 150 осіб на льодовій арені – там є все для незабутнього відпочинку родиною!

Адреса: Emily Resort, вулиця Богдана Хмельницького, 9Б, Винники.

Графік роботи: понеділок – п'ятниця 14:00 – 21:00; субота – неділя 10:00 – 22:00.

Ціна: вартість години катання на ковзанці Emily Resort у будні – 250 гривень; для дітей – 200 гривень. Вартість години катання з власними ковзанами – 200 гривень; для дітей – 150 гривень. Вартість години катання у вихідні та святкові дні – 350 гривень; для дітей – 250 гривень. Вартість години катання з власними ковзанами – 250 гривень; для дітей – 200 гривень.

Ковзанка в Emily Resort у Львові / Фото з інстаграму Emily Resort

Ковзанка у ТРЦ King Cross Leopolis

Це єдине місце у Львові, де катання на ковзанах доступне у будь-яку пору року. Навіть влітку, втомившись від спекотного міста, можна прийти і покататися у прохолоді. До того ж місця там вистачить усім, адже площа ковзанки складає 800 метрів квадратних. У вартість придбаного квитка входить: катання (45 хвилин) і оренда ковзанів. Зазначимо, що квиток на будь-який зручний для вас день та сеанс катання можна придбати завчасно.

Адреса: ТРЦ King Cross Leopolis, Сокільники, вулиця Стрийська, 30.

Графік роботи: понеділок – п'ятниця 10:00 – 17:30; субота – неділя 11:15 – 18:45.

Ціна: дитячий квиток – 220 гривень, дорослий – 250 гривень.



Ковзанка у ТРЦ King Cross Leopolis / Фото King Cross Leopolis

Ковзанка спортивно-розважального комплексу Медик

Ковзанку на Медику вважають найбільшою у Львові. Тут можна не лише досхочу покататися на ковзанах, але й весело провести час із рідними або друзями в ресторанчику поруч.

Адреса: Медик, вулиця Горбачевського, 24.

Графік роботи: щодня 11:00 – 22:00.

Ціна: понеділок – четвер – 300 гривень, дитячий (до 14 років) – 250 гривень. П'ятниця-неділя – 350 гривень, дитячий (до 14 років) – 300 гривень.



Ковзанку на Медику / Фото Vgorode