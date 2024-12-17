Для тих, хто хоче насолодитися льодовим катанням, 24 Канал підготував добірку найкращих ковзанок у столиці, де можна провести час із друзями, родиною або коханою людиною.

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"Зимова країна" на ВДНГ

Адреса: проспект Академіка Глушкова 1, станція метро "Виставковий центр"

Графік роботи: у будні з 12:00 до 22:00, у вихідні та святкові дні з 10:00 до 22:00.

Вартість: стандартний квиток 390 гривень.

Звісно, чи не найбільш популярною ковзанкою є та, що розташована на ВДНГ біля Центральної площі. На локації Зимова країна" є льодова доріжка навколо фонтану, трибуни для глядачів та зручні роздягальні. У центрі ковзанки встановили неонову ялинку, а територія світиться вогниками.

Який вигляд має ковзанка на ВДНГ: дивіться відео

Ковзанка "IceLights" на Арт-заводі Платформа

Адреса: вулиця Магнітогорська, 1А, Маркет Молл "Даринок" вхід №6

Графік роботи: щодня з 10:00 до 21:00

Вартість: 400 гривень разом із ковзанами (в наявності розміри від 25 до 47). Дітям до 3-х років вхід безкоштовний.

На Даринку біля Арт-заводу Платформа також облаштували атмосферну локацію для катання на ковзанах. Гості можуть орендувати ковзани (в прокаті є фігурні та хокейні), які входять у вартість квитка. Вхід зі своїми ковзанами сплачується за ціною квитка.

Який вигляд має ковзанка на Арт-заводі Платформа: дивіться відео

"Кришталева ковзанка" на набережній ТРЦ River Mall

Адреса: ТРЦ River Mall, Дніпровська набережна, 12

Графік роботи: вихідні та святкові дні – з 10:00 до 22:00, будні дні – з 12:00 до 22:00.

Вартість: 440 гривень, катання безлімітне, ковзани входять у вартість. Пільговий квиток – 300 гривень. Знижка для власників банківських карт MasterCard – 5%, для власників карт MasterCard від Ощадбанку – 10%. Для військовослужбовців ЗСУ та їхніх родин діють постійні знижки.

"Кришталева ковзанка" біля ТРЦ River Mall: дивіться відео

Космічна ковзанка біля ТРЦ Respublika Park

Адреса: ТРЦ Respublika Park, Київ, 03134, Кільцева дорога, 1

Графік роботи: у вихідні та святкові дні (з 23.12 по 3.01) – з 10:00 до 22:00, у будні – з 12:00 до 22:00.

Вартість: від 450 гривень.

У районі Теремків відкрилася "Космічна ковзанка" просто неба. На відвідувачів чекає футуристичний льодовий майданчик із декораціями, фотозонами та дзеркальною ялинкою, яка нагадує космічний корабель. Гілки відбиватимуть світло гірлянд, як нічний простір з сузір'ями.

Який вигляд має космічна ковзанка у ТРЦ Respublika Park: дивіться відео