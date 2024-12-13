24 Канал зібрав для вас добірку найкращих ковзанок у великих містах України.

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Катання на ковзанах – це чудовий спосіб розважитися взимку. А найкраще те, що цей вид активності не потребує особливої підготовки. Навіть дорослий може швидко опанувати ковзани, проявивши лише трохи наполегливості та сміливості.

Київ

У Києві цьогоріч доступні одразу кілька локацій для катання на ковзанах:

Ковзанка на ВДНГ – "Зимова Країна"

Адреса: проспект Глушкова, 1.

ТРЦ Dream

Адреса: Оболонський проспект, 1Б.

Кришталева ковзанка біля River Mall

Адреса: Дніпровська набережна, 12.

Ковзанка та ВДНГ пропонує не лише незабутню атмосферу просто неба, але й комфортні роздягальні. Для глядачів передбачені трибуни, а для дітей – спеціальні навчальні програми. Натомість ковзанка у Dream славиться своїми сучасними технологіями. Це ідеальне місце для тих, хто шукає якісний лід та гарну організацію.



Ковзанка на ВДНГ / Фото @taras.bezpalyi

Львів

Львів також потішить місцевих та гостей міста кількома локаціями:

Ковзанка у ТРЦ King Cross Leopolis у Львові

Адреса: ТРЦ King Cross Leopolis, Сокільники, вулиця Стрийська, 30.

Ковзанка в Emily Resort у Винниках

Адреса: Emily Resort, вулиця Богдана Хмельницького, 9Б, Винники.

Ковзанка спортивно-розважального комплексу "Медик"

Адреса: "Медик", вулиця Горбачевського, 24.

Однією з найновіших ковзанок Львова є, звісно ж, та, що розташована в Emily Resort. Цілих 35 метрів у довжину та 18 метрів у ширину, це місце, де ви зможете насолодитися зимовими розвагами на повну. Неповторну казкову атмосферу створює сяйво безлічі вогників. Однак звертаємо вашу увагу, що ковзанка розташована за 4 кілометри від Львова.

Якщо ж ви шукаєте локацію у місті, тоді вам підійде ковзанка спортивно-розважального комплексу "Медик". Вона хоч і старенька, але не менш атмосферна. До того ж у будні дні людей там майже немає. А якщо мерзнути на вулиці не хочеться, то варто завітати на закриту ковзанку у ТРЦ King Cross Leopolis.



Ковзанка в Emily Resort у Винниках / Фото із соцмереж

Одеса

Покататися на ковзанах в Одесі ви зможете за адресами:

Відкрита ковзанка біля Палацу спорту в Одесі

Адреса: проспект Шевченка, 31.

Ковзанка у парку Шевченка

Адреса: вулиця Успенська, 2.

Ковзанка "Крижинка"

Адреса: вулиця Академіка Філатова, 29а.

В Одесі ви також знайдете ковзанку на будь-який смак. Так, на локації біля Палацу спорту є одразу 2 ковзанки – відкрита та закрита. Нову, на свіжому повітрі, відкрили лише торік на Різдво, 25 грудня. Мовиться про велику льодову арену площею вісімсот квадратних метрів. А закрита ковзанка – це найбільший льодовий майданчик у місті з місткими трибунами для глядачів та величезною льодовою поверхнею.



Відкрита ковзанка біля Палацу спорту в Одесі / Фото із соцмереж

Ковзанки в інших містах України