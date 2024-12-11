Як цікаво та активно провести час взимку – розкаже 24 Канал.

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Всі ми знаємо традиційні зимові забави – катання на лижах та ковзанах. Однак це далеко не весь список, чим можна зайнятися взимку!

Катання на тюбах

Повернутися у дитинство можна за допомогою тюбінгу. Ця трохи екстремальна зимова забава не залишить байдужими ні дітей, ні дорослих.

Тюби, які часто називають "надувними санчатами" або "ватрушками", дозволяють весело спускатися з гірок на снігу, забезпечуючи м'яке ковзання та мінімум зусиль для підготовки. А швидкий спуск і плавні повороти створюють відчуття польоту.

Не варто переживати за безпеку, адже ви будете кататися на спеціальних трасах, яка обмежена стінками та спеціальною територією фінішу.



Катання на тюбах / Фото Unsplash

Катання на санчатах

Подібна до тюбінга, але більш традиційна зимова забава, – катання на санчатах. Це те, що точно поверне вас у дитинство. Адже нагадує час, коли всі ми після школи бігли на гірку, беручи пакети чи картонки і чимдужче мчали вниз. Ті, хто був трошки заможнішим, мали власні санчата, з якими катання було ще комфортнішим.

Зараз санчата не здаються розкішшю. Тим паче, що їх легко можна взяти в оренду на гірськолижних курортах, зокрема у Славському. Кататися на санчатах у дорослому віці – суцільне задоволення. Адже сучасні санчата значно комфортніші та навіть мають гальма.



Катання на санчатах / Фото Unsplash

Кемпінг у снігу

Така розвага сподобається тих, хто має певний рівень підготовки, любов до кемпінгу та досвід. Якщо ви володієте всіма цими якостями, то це ідеальна нагода випробувати свої навички виживання, насолодитися зимовим зоряним небом і провести ніч у затишному наметі з якісним спорядженням.

Обов'язково не забудьте взяти із собою:

Намет зимового типу – з міцною конструкцією та водонепроникним покриттям.

Теплий спальний мішок – розрахований на низькі температури.

Ізоляційний килимок – для збереження тепла між тілом і холодною землею.

Термобілизну.

Запасний комплект сухого одягу.

Легкі та калорійні продукти (сухофрукти, горіхи, мюслі, консерви).

Газовий пальник, стійкий до низьких температур.

Грілки для рук і ніг.

Ліхтарик із запасними батарейками (літієві працюють краще на морозі).

Мисливські або хімічні грілки для намету.



Кемпінг у горах / Фото Unsplash

Бажаємо вам безпечного та затишного відпочинку!