Мова ворожнечі на українському ТБ: що чекає на пропагандистські канали

Щодня з екранів телевізорів українці чують, що в Україні йде громадянська війна, влада – погана, а Путін – хороший сусід. Все це відбувається на шостому році російської агресії. Так звані експерти говорять мовою ворожнечі, однак, залишаються непокараними як вони, так і медіа, які дозволяють ретранслювати це для всієї країни.

Поки в Україні триває війна, так звані експерти та гості в студії українських каналів, здебільшого тих, які належать куму Путіна – Медведчуку, поширюють пропаганду для широкого загалу.

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На кілька годин на українському телебаченні "воскресили" колишнього прем'єр-міністра Миколу Азарова.



Інтерв'ю Дмитра Гордона з Миколою Азаровим на каналі "Наш"

Заборонити їм нести маячню не намагаються ні дотичні до ефірів журналісти та ведучі, ні керівництво каналів. Навіть закон не може зупинити цей потік пропаганди. Адже на все була політична воля, зокрема і на легітимізацію таких рупорів Кремля.

Передача цих каналів відбулася при попередній владі Петра Олексійовича Порошенка. Саме до нього вечорами час від часу приїжджав Віктор Медведчук,

– зазначила експертка зі стратегічних комунікацій Тетяна Попова.

Лише восени 2019 року Нацрада з питань телебачення та радіомовлення позбавила "112 канал" ліцензії на цифрове мовлення. Однак, не через їхню риторику.



Олігархи, які контролюють українські ЗМІ / Інфографіка 24 каналу

Експерти зазначають, це могло статися ще кілька років тому. Натомість на розпалювання ворожнечі регулятор реагує численними перевірками, які поки що закінчуються лише штрафами.

Важливо це робити не швидко, як якісно, тому що так чи інакше Нацрада сама не зупиняє ліцензію. Для того, щоб вистояти в суді зі своєю позицією, її треба дуже грамотно і акуратно готувати. Інакше, на жаль, ми можемо отримати ще більшу легітимацію через програш регулятора,

– пояснив медіаюрист Центру демократії та верховенства права Ігор Розкладай.

Що відомо про позбавлення ліцензії "112 каналу"?26 вересня 2019 року Нацрада не продовжила ліцензії п'ятьом регіональним компаніям, які ретранслювали ефір "112 Україна": ТОВ "Новий формат ТВ", ТОВ "Аріадна ТВ", ТОВ "Лідер ТВ", ТОВ "ТВ Вибір" і ТОВ "Партнер ТВ". Однак, канал продовжує мовлення на супутнику, в кабельних мережах та інтернеті.



У Нацраді пояснили, що компанії не дотримувались умов концепції мовлення, згідно з якою перемогли на конкурсі в 2011 році. Частоти були передбачені для регіонального мовлення, тому ці телеканали повинні були забезпечувати місцевою інформацією саме ті регіони, на які вони мали мовити відповідно до своїх ліцензій. Натомість на частотах мовив загальнонаціональний телеканал.

На думку експертів, новий закон про медіа може вплинути на ситуацію. Хоч і позбавляти ліцензії також буде суд, проте документ розширить повноваження Нацради.

Ще більше може зробити скандальний законопроєкт про дезінформацію. У ньому детальніше прописано положення про мову ворожнечі, зокрема про відповідальність так званих експертів.

Законопроєкт про дезінформацію: що відомо► 17 січня 2020 року Мінкульт презентував законопроєкт про протидію дезінформації у ЗМІ. Він буде діяти тільки протягом періоду російської агресії в Україні.

► За поширення недостовірної інформації передбачено покарання у вигляді штрафів та позбавлення волі терміном від 2 до 5 років.За повторну масову дезінформацію організованою групою, яка призвела до тяжких наслідків або завдала матеріальної шкоди у великому розмірі – від 5 до 7 років.

► Автори законопроєкту запропонували запровадити інститут уповноваженого з питань інформації. Він вестиме моніторинг і реагуватиме на заяви про дезінформацію, а також вертатиметься до судів та правоохоронних органів, якщо виявить дезінформацію.

Однак, його нинішній вигляд є неприпустимим. Він посягає на свободу слова та заганяє журналістів у рамки. Документ розкритикували не лише медіаексперти, а навіть у Раді Європи та ОБСЄ.