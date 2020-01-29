Новий закон про медіа буде контролювати соціальні мережі: деталі

У Верховній Раді зареєстрували проєкт нового закону про медіа 27 грудня. Медіаексперти, журналісти, автори документу були присутні на громадському обговоренні законопроєкту № 2693. На думку "слуг народу", прийняття цього закону є необхідним, оскільки на сьогодні всі закони, які регулюють роботу медіа, є застарілими і не відповідають нормам.

Про це повідомила кореспондентка 24 каналу, яка перебувала на обговоренні нового законопроєкту про ЗМІ.

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За словами керівника комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка, медійні індустрії чекали закон вже багато років. Чинні закони, які регулюють медіа, були написані в середині 90-х років, і вони не відповідають вимогам часу.

Цей закон також регулює і онлайн-медіа. Він покликаний створити прозорі рівні можливості для всіх медіа,

– зазначив Ткаченко.



Олександр Ткаченко

Нове в законі про медіа

Автори закону пропонують замінити термін "засоби масової інформації" на значно сучасніший, який використовують по всьому світу – "засоби масової комунікації".

Новий законопроєкт включає не тільки телебачення та радіомовлення, але й інтернет-видання та соціальні мережі. Вони мають пройти обов'язкову реєстрацію, якщо в них є велика кількість підписників та передплатників, і керівництво отримує за це кошти. Платформа для реєстрації поки що знаходиться на стадії запровадження, однак розробники проєкту зазначають, що порядок дій буде дуже легким.

На початку листопада 2019 року президент Володимир Зеленський доручив Кабміну до 31 грудня розробити законопроєкт про вимоги та стандарти новин . У цьому документі, зокрема, має міститися положення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про інформацію.

Ліцензування ЗМІ

Для телерадіомовлення незмінним залишається ліцензування. Однак, тепер всі медіа, підпорядковані цьому законопроєкту, мають вказати своїх кінцевих власників. Національна Рада з питань телебачення та радіомовлення вже не може відкликати ліцензію. Це буде можливо тільки після рішення суду.



Власники найбільших українських ЗМІ / Інфографіка 24 каналу

Законопроєкт не передбачає втручання в роботу журналістів під час виборів. Також усі іноземні журналісти, які приїжджають в Україну, мають проходити обов'язкову реєстрацію.

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Новий закон розширив повноваження Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. До їхньої сфери тепер належать і друковані засоби масової інформації, інтернет-видання та соціальні мережі.

Цензура в ЗМІ

Дискусійним питанням під час громадського обговорення стала процедура проведення інтерв'ю. У новому законопроєкті є норма, в якій зазначено: журналіст, який бере інтерв'ю у посадової особи, зобов'язаний узгодити із нею написаний текст. Багато експертів вбачають у цьому цензуру.